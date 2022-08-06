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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 963964965966
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 06:55

  Мизантрóп написав:
  Proofy написав:
  Bolt написав:Совпадение?! 🤔😏
https://www.facebook.com/groups/4507577 ... 966884847/

Семейный подряд

не то поле
Наталія Успіх
Автор
85000$

Там вроде риелторское агентство,, Успіх", если жмакнуть,, информация о профиле" есть групповом фото всех риелторш.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 17:45

Оце так поворот!©)))

Розкручуйте далі тему "розкриття")))
А на фото, мабуть, моя дружина - чи підете фантазіяєю далі і напишете, що на фото - я?)))
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 18:15

  Успіх написав:Розкручуйте далі тему "розкриття")))
А на фото, мабуть, моя дружина - чи підете фантазіяєю далі і напишете, що на фото - я?)))

Скромніше треба бути. 😎
Bolt
 
Повідомлень: 1601
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