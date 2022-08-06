|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 лют, 2023 06:55
Мизантрóп написав: Proofy написав:
Семейный подряд
не то поле
Наталія Успіх
Автор
85000$
Там вроде риелторское агентство,, Успіх", если жмакнуть,, информация о профиле" есть групповом фото всех риелторш.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1601
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лют, 2023 17:45
Розкручуйте далі тему "розкриття")))
А на фото, мабуть, моя дружина - чи підете фантазіяєю далі і напишете, що на фото - я?)))
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4390
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 768 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Пон 13 лют, 2023 18:15
Успіх написав:
Розкручуйте далі тему "розкриття")))
А на фото, мабуть, моя дружина - чи підете фантазіяєю далі і напишете, що на фото - я?)))
Скромніше треба бути. 😎
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1601
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6657
|6338633
|
|
|23562
|15784167
|
|
|6
|373169
|
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt
|