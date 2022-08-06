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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 963964965966
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 06:55

  Мизантрóп написав:
  Proofy написав:
  Bolt написав:Совпадение?! 🤔😏
https://www.facebook.com/groups/4507577 ... 966884847/

Семейный подряд

не то поле
Наталія Успіх
Автор
85000$

Там вроде риелторское агентство,, Успіх", если жмакнуть,, информация о профиле" есть групповом фото всех риелторш.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 17:45

Оце так поворот!©)))

Розкручуйте далі тему "розкриття")))
А на фото, мабуть, моя дружина - чи підете фантазіяєю далі і напишете, що на фото - я?)))
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 18:15

  Успіх написав:Розкручуйте далі тему "розкриття")))
А на фото, мабуть, моя дружина - чи підете фантазіяєю далі і напишете, що на фото - я?)))

Скромніше треба бути. 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:07

Коменти дісиавляють:😎
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Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 22:04

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Рекомендую свіже відео від Олександра Шутюка на тему якісного житла у Львові. Мені дуже відгукнулося. По суті, візуалізація моїх думок, про які я тут колись писав.

Coder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:10

  Coder написав:Рекомендую свіже відео від Олександра Шутюка на тему якісного житла у Львові. Мені дуже відгукнулося. По суті, візуалізація моїх думок, про які я тут колись писав.


Старе сипеться/валиться, нове сумнівної якості, тому певно найкраще-власний будинок на околиці міста 8)
Та й на жаль, місто уже безнадійно спотворене...

У кав’ярнях у центрі Львова вода підходить до підлоги: викачують помпами, - геолог

Але постійно відпомповувати воду небезпечно, вважає Волошин.

“При дегідратації можливе самоущільнення ґрунтів. Тобто позбуваючись води можемо пошкодити будівлю. Усі фундаменти в центральній частині Львова стоять на техногенних (насипних) ґрунтах і палях. Там, де дерев’яні конструкції потрапляють в зону з доступом кисню, вони гниють. Наприклад, на вулиці Валовій, 15 оголовки паль на глибину понад метр зігнили повністю”,- пояснює завідувач кафедри.

Унаслідок втрати води в ґрунтах, за словами науковця, утворюються провалля діаметром навіть до 6-7 метрів і завглибшки до 4 метрів.

Петро Волошин нагадав про випадок з трамваєм на вулиці Промисловій, який втрапив у таке провалля.
https://dailylviv.com/news/sytuatsiyi-i ... IgIfPP2xZM
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:29

  jump написав:
  Coder написав:Рекомендую свіже відео від Олександра Шутюка на тему якісного житла у Львові. Мені дуже відгукнулося. По суті, візуалізація моїх думок, про які я тут колись писав.


Старе сипеться/валиться, нове сумнівної якості, тому певно найкраще-власний будинок на околиці міста 8)
Та й на жаль, місто уже безнадійно спотворене...

У кав’ярнях у центрі Львова вода підходить до підлоги: викачують помпами, - геолог

Але постійно відпомповувати воду небезпечно, вважає Волошин.

“При дегідратації можливе самоущільнення ґрунтів. Тобто позбуваючись води можемо пошкодити будівлю. Усі фундаменти в центральній частині Львова стоять на техногенних (насипних) ґрунтах і палях. Там, де дерев’яні конструкції потрапляють в зону з доступом кисню, вони гниють. Наприклад, на вулиці Валовій, 15 оголовки паль на глибину понад метр зігнили повністю”,- пояснює завідувач кафедри.

Унаслідок втрати води в ґрунтах, за словами науковця, утворюються провалля діаметром навіть до 6-7 метрів і завглибшки до 4 метрів.

Петро Волошин нагадав про випадок з трамваєм на вулиці Промисловій, який втрапив у таке провалля.
https://dailylviv.com/news/sytuatsiyi-i ... IgIfPP2xZM

Андрій вже не знає на чому пиляти бабло.
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 0&sfnsn=mo
Bolt
 
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Цікаві варіанти, останнім часом, почали з'являтись. Ремонт, так собі, але локація...
https://www.facebook.com/groups/4507577 ... 685622475/
Bolt
 
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