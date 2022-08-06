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Coder написав:Рекомендую свіже відео від Олександра Шутюка на тему якісного житла у Львові. Мені дуже відгукнулося. По суті, візуалізація моїх думок, про які я тут колись писав.
Старе сипеться/валиться, нове сумнівної якості, тому певно найкраще-власний будинок на околиці міста Та й на жаль, місто уже безнадійно спотворене...
У кав’ярнях у центрі Львова вода підходить до підлоги: викачують помпами, - геолог
Але постійно відпомповувати воду небезпечно, вважає Волошин.
“При дегідратації можливе самоущільнення ґрунтів. Тобто позбуваючись води можемо пошкодити будівлю. Усі фундаменти в центральній частині Львова стоять на техногенних (насипних) ґрунтах і палях. Там, де дерев’яні конструкції потрапляють в зону з доступом кисню, вони гниють. Наприклад, на вулиці Валовій, 15 оголовки паль на глибину понад метр зігнили повністю”,- пояснює завідувач кафедри.
Унаслідок втрати води в ґрунтах, за словами науковця, утворюються провалля діаметром навіть до 6-7 метрів і завглибшки до 4 метрів.
Coder написав:Рекомендую свіже відео від Олександра Шутюка на тему якісного житла у Львові. Мені дуже відгукнулося. По суті, візуалізація моїх думок, про які я тут колись писав.
Старе сипеться/валиться, нове сумнівної якості, тому певно найкраще-власний будинок на околиці міста Та й на жаль, місто уже безнадійно спотворене...
У кав’ярнях у центрі Львова вода підходить до підлоги: викачують помпами, - геолог
Але постійно відпомповувати воду небезпечно, вважає Волошин.
“При дегідратації можливе самоущільнення ґрунтів. Тобто позбуваючись води можемо пошкодити будівлю. Усі фундаменти в центральній частині Львова стоять на техногенних (насипних) ґрунтах і палях. Там, де дерев’яні конструкції потрапляють в зону з доступом кисню, вони гниють. Наприклад, на вулиці Валовій, 15 оголовки паль на глибину понад метр зігнили повністю”,- пояснює завідувач кафедри.
Унаслідок втрати води в ґрунтах, за словами науковця, утворюються провалля діаметром навіть до 6-7 метрів і завглибшки до 4 метрів.