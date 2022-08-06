От коли "проскоче" цілий, тоді й приходьте)) з посиланням))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 бер, 2023 16:20
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Сер 01 бер, 2023 18:45
Додано: Чет 02 бер, 2023 09:59
Цікаво, там хочаб централізована каналізація є?
, 😏😳😸
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