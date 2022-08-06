Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 бер, 2023 16:20
Bolt написав:
Пів особняка
От коли "проскоче" цілий, тоді й приходьте)) з посиланням))
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Додано: Сер 01 бер, 2023 18:45
Успіх написав: Bolt написав:
Пів особняка
От коли "проскоче" цілий, тоді й приходьте)) з посиланням))
Я не рил, самі собі шукайте. 😏
Bolt
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Додано: Чет 02 бер, 2023 09:59
Bolt
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Додано: Нед 05 бер, 2023 13:48
О, таки вже трохи поробили ремонти і виставили на продаж!
Метраж тут трошки менший, ніж в мене))
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/odnokm ... R76Jv.html
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Додано: Нед 05 бер, 2023 14:30
Bolt
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Додано: Нед 05 бер, 2023 14:41
Bolt
Ану по пунктах - що НЕ так?))
Крім куцого стола
- що ще?
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