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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 964965966967
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 16:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Пів особняка
От коли "проскоче" цілий, тоді й приходьте)) з посиланням))
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 18:45

  Успіх написав:
  Bolt написав:Пів особняка
От коли "проскоче" цілий, тоді й приходьте)) з посиланням))

Я не рил, самі собі шукайте. 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 09:59

Цікаво, там хочаб централізована каналізація є?
https://www.facebook.com/groups/4507577 ... 635558380/
, 😏😳😸
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 13:48

7К/міс. - як з куща!©)))

О, таки вже трохи поробили ремонти і виставили на продаж!
Метраж тут трошки менший, ніж в мене))
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/odnokm ... R76Jv.html
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 14:30

  Успіх написав:О, таки вже трохи поробили ремонти і виставили на продаж!
Метраж тут трошки менший, ніж в мене))
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/odnokm ... R76Jv.html

😳🤦‍♂️
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 14:41

Bolt
Ану по пунктах - що НЕ так?))
Крім куцого стола :mrgreen: - що ще?
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 15:46

  Успіх написав:Bolt
Ану по пунктах - що НЕ так?))
Крім куцого стола :mrgreen: - що ще?

Та крім неадекватної ціни все в нормі.Треба вже було 2к за метр відразу ставити.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 16:27

  Успіх написав:О, таки вже трохи поробили ремонти і виставили на продаж!
Метраж тут трошки менший, ніж в мене))
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/odnokm ... R76Jv.html


Так вкласти грошей спочатку треба, а тiльки потiм буде 7т грн. як з куща.)
А що, i насправдi у Львовi за таке майже стойло для худоби тiльки облагороджене прийдуть та викладуть з кишенi 41.500 ? Дурня якась...
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 16:32

  vladimir07 написав:
  Успіх написав:О, таки вже трохи поробили ремонти і виставили на продаж!
Метраж тут трошки менший, ніж в мене))
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/odnokm ... R76Jv.html


Так вкласти грошей спочатку треба, а тiльки потiм буде 7т грн. як з куща.)
А що, i насправдi у Львовi за таке майже стойло для худоби тiльки облагороджене прийдуть та викладуть з кишенi 41.500 ? Дурня якась...

Вивчення попиту від неадекватної рієлторші?!Піпец, там по дивану видно якість мебелі. Якесь барахло.
Bolt
 
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