Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Так вкласти грошей спочатку треба, а тiльки потiм буде 7т грн. як з куща.) А що, i насправдi у Львовi за таке майже стойло для худоби тiльки облагороджене прийдуть та викладуть з кишенi 41.500 ? Дурня якась...
Так вкласти грошей спочатку треба, а тiльки потiм буде 7т грн. як з куща.) А що, i насправдi у Львовi за таке майже стойло для худоби тiльки облагороджене прийдуть та викладуть з кишенi 41.500 ? Дурня якась...
Вивчення попиту від неадекватної рієлторші?!Піпец, там по дивану видно якість мебелі. Якесь барахло.