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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 965966967968
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 18:17

  Bolt написав:
  vladimir07 написав:
  Успіх написав:О, таки вже трохи поробили ремонти і виставили на продаж!
Метраж тут трошки менший, ніж в мене))
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/odnokm ... R76Jv.html


Так вкласти грошей спочатку треба, а тiльки потiм буде 7т грн. як з куща.)
А що, i насправдi у Львовi за таке майже стойло для худоби тiльки облагороджене прийдуть та викладуть з кишенi 41.500 ? Дурня якась...

Вивчення попиту від неадекватної рієлторші?!Піпец, там по дивану видно якість мебелі. Якесь барахло.
Пи. Си. Краще хату в Городку купити:
https://www.facebook.com/groups/4507577 ... 798615797/

Вам маска Петросяна(закреслено) - Ейрмакса - не личить! :lol: :mrgreen:

Давайте щось "приземисте"! ;)
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:59

Потенційні орендарі, помалу тікають зі Львова:
https://zaxid.net/lvivska_kompaniya_sof ... v_n1559381
Bolt
 
Повідомлень: 1671
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 11:40

Зрозуміти б незрозуміле!©

  Bolt написав:Потенційні орендарі, помалу тікають зі Львова:
https://zaxid.net/lvivska_kompaniya_sof ... v_n1559381

Покищо ціни на нерухомість у Львові - ніяк на все це не реагують!
А як оренда?
Тримається, чи йде на спад? ;)

Хтось, наче казав, що збирається піднімати оренду? ;)

Тож - якось все навпаки рухається))
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 13:17

  Успіх написав:
  Bolt написав:Потенційні орендарі, помалу тікають зі Львова:
https://zaxid.net/lvivska_kompaniya_sof ... v_n1559381

Покищо ціни на нерухомість у Львові - ніяк на все це не реагують!
А як оренда?
Тримається, чи йде на спад? ;)

Хтось, наче казав, що збирається піднімати оренду? ;)

Тож - якось все навпаки рухається))

Захожу на Лоха, а там такої пропозиції хоч жоплю жуй.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... RfvQk.html
(+- як в мене, мій ремонт трохи кращій і свіжіший)
😟Тож накинуть навіть 500 грн стає проблематично.
Bolt
 
Повідомлень: 1671
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 13:36

  Успіх написав:
  vladimir07 написав:
  Успіх написав:О, таки вже трохи поробили ремонти і виставили на продаж!
Метраж тут трошки менший, ніж в мене))
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/odnokm ... R76Jv.html


Так вкласти грошей спочатку треба, а тiльки потiм буде 7т грн. як з куща.)
А що, i насправдi у Львовi за таке майже стойло для худоби тiльки облагороджене прийдуть та викладуть з кишенi 41.500 ? Дурня якась...

А давайте порахуємо?
От восени, та і зараз - ціна на схожий метраж 1 000 000 - 1 200 000грн.
Оцей ремонт, що на фото - робили теж десь восени-взимку.
Скільки може коштувати такий ремонт "під ключ"?(з матеріалами/роботою/меблями/технікою) - 400грн? Більше?
Тобто, навіть, якщо брати по-мінімуму - то продавши за 1,5 ляма(тут теж заокруглимо на торг) - навару буде "не густо"!

Тому - "не все так однозначно!"© :D

Адекватна ціна десь в районі 21куе.
Хіба що поціновучам Левандівки прийдеться переплатити
flyman
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  #<1 ... 965966967968
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