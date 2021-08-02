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Так вкласти грошей спочатку треба, а тiльки потiм буде 7т грн. як з куща.) А що, i насправдi у Львовi за таке майже стойло для худоби тiльки облагороджене прийдуть та викладуть з кишенi 41.500 ? Дурня якась...
Так вкласти грошей спочатку треба, а тiльки потiм буде 7т грн. як з куща.) А що, i насправдi у Львовi за таке майже стойло для худоби тiльки облагороджене прийдуть та викладуть з кишенi 41.500 ? Дурня якась...
А давайте порахуємо? От восени, та і зараз - ціна на схожий метраж 1 000 000 - 1 200 000грн. Оцей ремонт, що на фото - робили теж десь восени-взимку. Скільки може коштувати такий ремонт "під ключ"?(з матеріалами/роботою/меблями/технікою) - 400грн? Більше? Тобто, навіть, якщо брати по-мінімуму - то продавши за 1,5 ляма(тут теж заокруглимо на торг) - навару буде "не густо"!