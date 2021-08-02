Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 бер, 2023 18:17
Bolt написав: vladimir07 написав:
Так вкласти грошей спочатку треба, а тiльки потiм буде 7т грн. як з куща.)
А що, i насправдi у Львовi за таке майже стойло для худоби тiльки облагороджене прийдуть та викладуть з кишенi 41.500 ? Дурня якась...
Вивчення попиту від неадекватної рієлторші?!Піпец, там по дивану видно якість мебелі. Якесь барахло.
Пи. Си. Краще хату в Городку купити:
https://www.facebook.com/groups/4507577 ... 798615797/
Вам маска Петросяна(закреслено) - Ейрмакса - не личить!
Давайте щось "приземисте"!
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Додано: Чет 09 бер, 2023 10:59
Bolt
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Додано: Чет 09 бер, 2023 11:40
Покищо ціни на нерухомість у Львові - ніяк на все це не реагують!
А як оренда?
Тримається, чи йде на спад?
Хтось, наче казав, що збирається піднімати оренду?
Тож - якось все навпаки рухається))
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Додано: Чет 09 бер, 2023 13:17
Успіх написав:
Покищо ціни на нерухомість у Львові - ніяк на все це не реагують!
А як оренда?
Тримається, чи йде на спад?
Хтось, наче казав, що збирається піднімати оренду?
Тож - якось все навпаки рухається))
Захожу на Лоха, а там такої пропозиції хоч жоплю жуй.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... RfvQk.html
(+- як в мене, мій ремонт трохи кращій і свіжіший)
😟Тож накинуть навіть 500 грн стає проблематично.
Bolt
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Додано: Чет 09 бер, 2023 13:36
Успіх написав: vladimir07 написав:
Так вкласти грошей спочатку треба, а тiльки потiм буде 7т грн. як з куща.)
А що, i насправдi у Львовi за таке майже стойло для худоби тiльки облагороджене прийдуть та викладуть з кишенi 41.500 ? Дурня якась...
А давайте порахуємо?
От восени, та і зараз - ціна на схожий метраж 1 000 000 - 1 200 000грн.
Оцей ремонт, що на фото - робили теж десь восени-взимку.
Скільки може коштувати такий ремонт "під ключ"?(з матеріалами/роботою/меблями/технікою) - 400грн? Більше?
Тобто, навіть, якщо брати по-мінімуму - то продавши за 1,5 ляма(тут теж заокруглимо на торг) - навару буде "не густо"!
Тому - "не все так однозначно!"©
Адекватна ціна десь в районі 21куе.
Хіба що поціновучам Левандівки прийдеться переплатити
flyman
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Додано: Чет 09 бер, 2023 15:02
flyman написав:
Адекватна ціна десь в районі 21куе.
Хіба що поціновучам Левандівки прийдеться переплатити
Адекватна ціна може бути для тебе і 10Куе - я запитую - про собівартість всього "пулу" в який вклався отой інвестор отої квартири з олх?
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Додано: Нед 12 бер, 2023 11:15
Успіх написав: flyman написав:
Адекватна ціна десь в районі 21куе.
Хіба що поціновучам Левандівки прийдеться переплатити
Адекватна ціна може бути для тебе і 10Куе - я запитую - про собівартість всього "пулу" в який вклався отой інвестор отої квартири з олх?
А що не буває, що ринкова вартість набагато нижче собівартості? Я таке бачив багато разів
budmix_org
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Додано: Нед 12 бер, 2023 16:45
budmix_org написав: Успіх написав: flyman написав:
Адекватна ціна десь в районі 21куе.
Хіба що поціновучам Левандівки прийдеться переплатити
Адекватна ціна може бути для тебе і 10Куе - я запитую - про собівартість всього "пулу" в який вклався отой інвестор отої квартири з олх?
А що не буває, що ринкова вартість набагато нижче собівартості? Я таке бачив багато разів
Продайте мне новый туарег ниже себестоимости, ну ведь бывает же и вы готовы это доказать.
vitaliian
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