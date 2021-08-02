Додано: Нед 12 бер, 2023 21:05

budmix_org написав: Я не силен в авторынке, но если собственник ввалил в объект 80 тыс, а на рынке аналогичные по 50-55 (пример из сегодняшних реалий у нас в городе) как думаете купят у него? Я не силен в авторынке, но если собственник ввалил в объект 80 тыс, а на рынке аналогичные по 50-55 (пример из сегодняшних реалий у нас в городе) как думаете купят у него?

budmix_org написав: ринкова вартість набагато нижче собівартості? Я таке бачив багато разів ринкова вартість набагато нижче собівартості? Я таке бачив багато разів

тогда давайте разграничивать, если человек лох, купил объект дороже рынка, или аварийный, или ввалил в ремонт больше чем принято в данном сегменте, или его строители обокрали на стоимости работ/материалов это одно.Берем массовую ситуацию. массовый объект, каких много, рыночная цена, средне обычный ремонт для этого сегмента, с чего вдруг всем (или даже половине продавцов) продавать ниже себестоимости?Единичные случаи нет смысла обсуждать, супруги разводятся - надо срочно разьехаться, нет времени полгода ждать покупателя, или срочное лечение и т.д. Но в целом на рынок единичные случаи не влияют, потому что на одного "лоха" или "кому срочно" есть 150 тех, кто не хочет влететь и будет продавать столько сколько нужно.форс мажор, например война или оккупация. В рынок вмешивается черный лебедь, До 2008 была ипотека, соответственно цены были другими. потом ипотека исчезла, цены обвалились, кто влез по ценам 2008 может продать только сильно ниже себестоимости. Бывают конечно ситуации, но сказать чтобы прям часто наверное нет. Или такой рынок быстро деградирует, все что дешевле себестоимости оказывается неликвидом или под капремонт.