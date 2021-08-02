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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 966967968969>
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 18:17

  Bolt написав:
  vladimir07 написав:
  Успіх написав:О, таки вже трохи поробили ремонти і виставили на продаж!
Метраж тут трошки менший, ніж в мене))
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/odnokm ... R76Jv.html


Так вкласти грошей спочатку треба, а тiльки потiм буде 7т грн. як з куща.)
А що, i насправдi у Львовi за таке майже стойло для худоби тiльки облагороджене прийдуть та викладуть з кишенi 41.500 ? Дурня якась...

Вивчення попиту від неадекватної рієлторші?!Піпец, там по дивану видно якість мебелі. Якесь барахло.
Пи. Си. Краще хату в Городку купити:
https://www.facebook.com/groups/4507577 ... 798615797/

Вам маска Петросяна(закреслено) - Ейрмакса - не личить! :lol: :mrgreen:

Давайте щось "приземисте"! ;)
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:59

Потенційні орендарі, помалу тікають зі Львова:
https://zaxid.net/lvivska_kompaniya_sof ... v_n1559381
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 11:40

Зрозуміти б незрозуміле!©

  Bolt написав:Потенційні орендарі, помалу тікають зі Львова:
https://zaxid.net/lvivska_kompaniya_sof ... v_n1559381

Покищо ціни на нерухомість у Львові - ніяк на все це не реагують!
А як оренда?
Тримається, чи йде на спад? ;)

Хтось, наче казав, що збирається піднімати оренду? ;)

Тож - якось все навпаки рухається))
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 13:17

  Успіх написав:
  Bolt написав:Потенційні орендарі, помалу тікають зі Львова:
https://zaxid.net/lvivska_kompaniya_sof ... v_n1559381

Покищо ціни на нерухомість у Львові - ніяк на все це не реагують!
А як оренда?
Тримається, чи йде на спад? ;)

Хтось, наче казав, що збирається піднімати оренду? ;)

Тож - якось все навпаки рухається))

Захожу на Лоха, а там такої пропозиції хоч жоплю жуй.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... RfvQk.html
(+- як в мене, мій ремонт трохи кращій і свіжіший)
😟Тож накинуть навіть 500 грн стає проблематично.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 13:36

  Успіх написав:
  vladimir07 написав:
  Успіх написав:О, таки вже трохи поробили ремонти і виставили на продаж!
Метраж тут трошки менший, ніж в мене))
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/odnokm ... R76Jv.html


Так вкласти грошей спочатку треба, а тiльки потiм буде 7т грн. як з куща.)
А що, i насправдi у Львовi за таке майже стойло для худоби тiльки облагороджене прийдуть та викладуть з кишенi 41.500 ? Дурня якась...

А давайте порахуємо?
От восени, та і зараз - ціна на схожий метраж 1 000 000 - 1 200 000грн.
Оцей ремонт, що на фото - робили теж десь восени-взимку.
Скільки може коштувати такий ремонт "під ключ"?(з матеріалами/роботою/меблями/технікою) - 400грн? Більше?
Тобто, навіть, якщо брати по-мінімуму - то продавши за 1,5 ляма(тут теж заокруглимо на торг) - навару буде "не густо"!

Тому - "не все так однозначно!"© :D

Адекватна ціна десь в районі 21куе.
Хіба що поціновучам Левандівки прийдеться переплатити
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 15:02

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  flyman написав:Адекватна ціна десь в районі 21куе.
Хіба що поціновучам Левандівки прийдеться переплатити
Адекватна ціна може бути для тебе і 10Куе - я запитую - про собівартість всього "пулу" в який вклався отой інвестор отої квартири з олх?
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 11:15

  Успіх написав:
  flyman написав:Адекватна ціна десь в районі 21куе.
Хіба що поціновучам Левандівки прийдеться переплатити
Адекватна ціна може бути для тебе і 10Куе - я запитую - про собівартість всього "пулу" в який вклався отой інвестор отої квартири з олх?

А що не буває, що ринкова вартість набагато нижче собівартості? Я таке бачив багато разів
budmix_org
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 16:45

  budmix_org написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:Адекватна ціна десь в районі 21куе.
Хіба що поціновучам Левандівки прийдеться переплатити
Адекватна ціна може бути для тебе і 10Куе - я запитую - про собівартість всього "пулу" в який вклався отой інвестор отої квартири з олх?

А що не буває, що ринкова вартість набагато нижче собівартості? Я таке бачив багато разів

Продайте мне новый туарег ниже себестоимости, ну ведь бывает же и вы готовы это доказать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 17:49

  vitaliian написав:Адекватна ціна може бути для тебе і 10Куе - я запитую - про собівартість всього "пулу" в який вклався отой інвестор отої квартири з олх?

А що не буває, що ринкова вартість набагато нижче собівартості? Я таке бачив багато разів[/quote]
Продайте мне новый туарег ниже себестоимости, ну ведь бывает же и вы готовы это доказать.[/quote]
Я не силен в авторынке, но если собственник ввалил в объект 80 тыс, а на рынке аналогичные по 50-55 (пример из сегодняшних реалий у нас в городе) как думаете купят у него?
budmix_org
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 21:05

  budmix_org написав:Я не силен в авторынке, но если собственник ввалил в объект 80 тыс, а на рынке аналогичные по 50-55 (пример из сегодняшних реалий у нас в городе) как думаете купят у него?
тогда давайте разграничивать, если человек лох, купил объект дороже рынка, или аварийный, или ввалил в ремонт больше чем принято в данном сегменте, или его строители обокрали на стоимости работ/материалов это одно.

Берем массовую ситуацию. массовый объект, каких много, рыночная цена, средне обычный ремонт для этого сегмента, с чего вдруг всем (или даже половине продавцов) продавать ниже себестоимости?

Единичные случаи нет смысла обсуждать, супруги разводятся - надо срочно разьехаться, нет времени полгода ждать покупателя, или срочное лечение и т.д. Но в целом на рынок единичные случаи не влияют, потому что на одного "лоха" или "кому срочно" есть 150 тех, кто не хочет влететь и будет продавать столько сколько нужно.
  budmix_org написав:ринкова вартість набагато нижче собівартості? Я таке бачив багато разів
форс мажор, например война или оккупация. В рынок вмешивается черный лебедь, До 2008 была ипотека, соответственно цены были другими. потом ипотека исчезла, цены обвалились, кто влез по ценам 2008 может продать только сильно ниже себестоимости. Бывают конечно ситуации, но сказать чтобы прям часто наверное нет. Или такой рынок быстро деградирует, все что дешевле себестоимости оказывается неликвидом или под капремонт.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 12 бер, 2023 21:17, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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