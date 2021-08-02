інколи собівартість може бути цікавою лише для того щоб зафіксувати свій попандос, і ні на що інше. так в житті теж буває. а ціна буде така, де зійдуться дві відомі криві в даний конкретний момент часу
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Додано: Нед 12 бер, 2023 21:16
інколи собівартість може бути цікавою лише для того щоб зафіксувати свій попандос, і ні на що інше. так в житті теж буває. а ціна буде така, де зійдуться дві відомі криві в даний конкретний момент часу
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