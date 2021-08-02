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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 966967968969
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 21:16

  Успіх написав:
  flyman написав:Адекватна ціна десь в районі 21куе.
Хіба що поціновучам Левандівки прийдеться переплатити
Адекватна ціна може бути для тебе і 10Куе - я запитую - про собівартість всього "пулу" в який вклався отой інвестор отої квартири з олх?


інколи собівартість може бути цікавою лише для того щоб зафіксувати свій попандос, і ні на що інше. так в житті теж буває. а ціна буде така, де зійдуться дві відомі криві в даний конкретний момент часу :wink:
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  #<1 ... 966967968969
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