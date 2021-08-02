інколи собівартість може бути цікавою лише для того щоб зафіксувати свій попандос, і ні на що інше. так в житті теж буває. а ціна буде така, де зійдуться дві відомі криві в даний конкретний момент часу
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Додано: Нед 12 бер, 2023 21:16
інколи собівартість може бути цікавою лише для того щоб зафіксувати свій попандос, і ні на що інше. так в житті теж буває. а ціна буде така, де зійдуться дві відомі криві в даний конкретний момент часу
Додано: Нед 12 бер, 2023 22:58
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Виталиан, такие ситуации на моей практике были и после 2008. В 2016 году отлично покупал на треть дешевле чем люди платили в 2013, потом в карантин 2020 покупал дешевле чем продавалось в 2019. Этот год вероятно тоже предоставит хорошие шансы. Сегодня считал один хрущ, калькулятор говорит что 16% годовых, а интуиция советует подождать до лета
Додано: Вів 21 бер, 2023 21:45
Куєву до тих цін, як до неба рачки:😳
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