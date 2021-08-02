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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 966967968969
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 21:16

  Успіх написав:
  flyman написав:Адекватна ціна десь в районі 21куе.
Хіба що поціновучам Левандівки прийдеться переплатити
Адекватна ціна може бути для тебе і 10Куе - я запитую - про собівартість всього "пулу" в який вклався отой інвестор отої квартири з олх?


інколи собівартість може бути цікавою лише для того щоб зафіксувати свій попандос, і ні на що інше. так в житті теж буває. а ціна буде така, де зійдуться дві відомі криві в даний конкретний момент часу :wink:
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 22:58

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Виталиан, такие ситуации на моей практике были и после 2008. В 2016 году отлично покупал на треть дешевле чем люди платили в 2013, потом в карантин 2020 покупал дешевле чем продавалось в 2019. Этот год вероятно тоже предоставит хорошие шансы. Сегодня считал один хрущ, калькулятор говорит что 16% годовых, а интуиция советует подождать до лета :)
budmix_org
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 23:03

budmix_org у вас особенный город, там все бывает.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:45

Куєву до тих цін, як до неба рачки:😳
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Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 23:19

Щось мені здається, що оренда у Львові стрімким домкратом до низу. Останніми днями з'явилось багато пропозиції, видно закінчуються річні угоди оренди, укладені після початку війни. Всього на Лоху 5500 варіантів.
Дивлюсь, що про підвищення оренди навіть на 500 грн, немає і мови. Тут, щоб знижувати, в найближчі місяці не довелось.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 23:42

Bolt имхо кто может вернутся возвращается на свою родину. Войне год, это психологический Рубикон,, сколько ещё сидеть в эвакуациях на западной, а жить когда, а если война продлиться еще 5 лет?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 00:07

  vitaliian написав:Bolt имхо кто может вернутся возвращается на свою родину. Войне год, это психологический Рубикон,, сколько ещё сидеть в эвакуациях на западной, а жить когда, а если война продлиться еще 5 лет?

Да тут навесик нехилый образовуется, сегодня в нескольких районах был, дальше строят. Так, что вкладываться в недвигу не стоит. Лучше в гривне депо сидеть, пока гривну держат, за счёт импортных вливаний.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 15:23

  vitaliian написав:а жить когда, а если война продлиться еще 5 лет?

Золоті слова. 8) Привіт всім з Сакраменто! :P
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 15:36

  Козак-характерник написав:
  vitaliian написав:а жить когда, а если война продлиться еще 5 лет?

Золоті слова. 8) Привіт всім з Сакраменто! :P

Вітаю, радий що вціліли
Faceless
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  #<1 ... 966967968969
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