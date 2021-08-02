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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 бер, 2023 19:34
IMPRINTER написав: Козак-характерник написав: vitaliian написав:
а жить когда, а если война продлиться еще 5 лет?
Золоті слова.
Привіт всім з Сакраменто!
Какие люди! А то тут некоторые уже на венки собирались сбрасываться, а я верил, что наш казак жив! Горшок вывез? )
А многие думали что он с 24.02.22. на н0-ле, учитывая прошлые патриотические лозунги
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