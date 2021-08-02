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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 967968969970
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:34

  IMPRINTER написав:
  Козак-характерник написав:
  vitaliian написав:а жить когда, а если война продлиться еще 5 лет?

Золоті слова. 8) Привіт всім з Сакраменто! :P


Какие люди! А то тут некоторые уже на венки собирались сбрасываться, а я верил, что наш казак жив! Горшок вывез? )

А многие думали что он с 24.02.22. на н0-ле, учитывая прошлые патриотические лозунги :( ...
Vadim_
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