А многие думали что он с 24.02.22. на н0-ле, учитывая прошлые патриотические лозунги ...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 бер, 2023 19:34
А многие думали что он с 24.02.22. на н0-ле, учитывая прошлые патриотические лозунги ...
Додано: Сер 22 бер, 2023 22:38
З Долярекового будинку вже почали з'являтися більш адекватні пропозиції:
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