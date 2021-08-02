Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 бер, 2023 19:34
IMPRINTER написав: Козак-характерник написав: vitaliian написав:
а жить когда, а если война продлиться еще 5 лет?
Золоті слова.
Привіт всім з Сакраменто!
Какие люди! А то тут некоторые уже на венки собирались сбрасываться, а я верил, что наш казак жив! Горшок вывез? )
А многие думали что он с 24.02.22. на н0-ле, учитывая прошлые патриотические лозунги
...
Vadim_
Повідомлень: 2741
З нами з: 23.05.14
Подякував: 592 раз.
Подякували: 474 раз.
Профіль
Додано: Сер 22 бер, 2023 22:38
З Долярекового будинку вже почали з'являтися більш адекватні пропозиції:
https://www.facebook.com/groups/4507577 ... 564181287/
Bolt
Повідомлень: 1716
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 111 раз.
Профіль
Додано: Чет 23 бер, 2023 01:49
IMPRINTER написав:
Какие люди! А то тут некоторые уже на венки собирались сбрасываться, а я верил, что наш казак жив! Горшок вывез? )
Привіт всім!
Вивіз. До чого всіх агітував давно - витягати все з банків. Нерухомість продаватиму. Стану козацьким ковбоєм.
Козак-характерник
2
Повідомлень: 30184
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2180 раз.
Подякували: 2277 раз.
Профіль
Додано: Чет 23 бер, 2023 18:01
Козак-характерник написав:
Привіт всім! Вивіз. До чого всіх агітував давно - витягати все з банків. Нерухомість продаватиму. Стану козацьким ковбоєм.
Привіт! Радий читати!)))
Для козацького ковбоя залишилось лише купити коня?)))
Bolt написав:
З Долярекового будинку вже почали з'являтися більш адекватні пропозиції:
Почався обвал цін, чи лише невеличка корекція цін?
Успіх
Повідомлень: 4530
З нами з: 18.03.21
Подякував: 177 раз.
Подякували: 780 раз.
Профіль
3
7
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
6777
6424888
267
61097
23607
15938942