А многие думали что он с 24.02.22. на н0-ле, учитывая прошлые патриотические лозунги ...
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 бер, 2023 19:34
А многие думали что он с 24.02.22. на н0-ле, учитывая прошлые патриотические лозунги ...
Додано: Сер 22 бер, 2023 22:38
З Долярекового будинку вже почали з'являтися більш адекватні пропозиції:
Додано: Чет 23 бер, 2023 01:49
Додано: Чет 23 бер, 2023 18:01
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Привіт! Радий читати!)))
Для козацького ковбоя залишилось лише купити коня?)))
Почався обвал цін, чи лише невеличка корекція цін?
п.с.
А мою квіточку - таки ще затягують)))
Але ще в мене є питання - те що підписання Основного договору переноситься на осінь/після здачі☝️ - це я зрозумів!
А от як розуміти "підписання актів передачі - травень-червень"? Невже це ДО здачі потрібно підписувати?
(щось я забув, чи я в своїй першій квіточці підписував той акт після підписання Основного договору, чи до"?)
І що буде, якщо його не підписати?
Додано: П'ят 24 бер, 2023 03:52
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Wisznia2021 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|