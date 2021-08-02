Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Козак-характерник написав:Привіт всім! Вивіз. До чого всіх агітував давно - витягати все з банків. Нерухомість продаватиму. Стану козацьким ковбоєм.
Привіт! Радий читати!))) Для козацького ковбоя залишилось лише купити коня?)))
Bolt написав:З Долярекового будинку вже почали з'являтися більш адекватні пропозиції:
Почався обвал цін, чи лише невеличка корекція цін?
п.с. А мою квіточку - таки ще затягують)))
Але ще в мене є питання - те що підписання Основного договору переноситься на осінь/після здачі☝️ - це я зрозумів! А от як розуміти "підписання актів передачі - травень-червень"? Невже це ДО здачі потрібно підписувати? (щось я забув, чи я в своїй першій квіточці підписував той акт після підписання Основного договору, чи до"?) І що буде, якщо його не підписати?
Успіх написав:Привіт! Радий читати!)))Для козацького ковбоя залишилось лише купити коня?)))
Привіт! Ага. Я свою нерухомість продаватиму, коли зручний час настане. І на коня вистачить.
Ну, якщо можете чекати з продажем, то треба чекати десь, мінімум, 2-3р. Хоча, може в нас, в місті Лева - трохи буде по-іншому, ніж в КиЙові)) І ціни попруть вверх зразу(або через рік) після нашої перемоги!
Успіх написав:Привіт! Радий читати!)))Для козацького ковбоя залишилось лише купити коня?)))
Привіт! Ага. Я свою нерухомість продаватиму, коли зручний час настане. І на коня вистачить.
Ну, якщо можете чекати з продажем, то треба чекати десь, мінімум, 2-3р. Хоча, може в нас, в місті Лева - трохи буде по-іншому, ніж в КиЙові)) І ціни попруть вверх зразу(або через рік) після нашої перемоги!
З якої радості вгору?! Я зауважив, що оренда почала просідати, ще до війни. Мене тоді врятували білоруські айтівці, які від бацькі втекли. Сьогодні був в р-ні Пулюя, пішов подивитися на квартал Континент,то пісец там вже на пів розміру Наукової набудували. ХЗ на декілька тисяч народу. 😳Ще трохи і оренда за комуналь і пачку мівіни стане реальністю.