А многие думали что он с 24.02.22. на н0-ле, учитывая прошлые патриотические лозунги ...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 бер, 2023 19:34
А многие думали что он с 24.02.22. на н0-ле, учитывая прошлые патриотические лозунги ...
Додано: Сер 22 бер, 2023 22:38
З Долярекового будинку вже почали з'являтися більш адекватні пропозиції:
Додано: Чет 23 бер, 2023 01:49
Додано: Чет 23 бер, 2023 18:01
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Привіт! Радий читати!)))
Для козацького ковбоя залишилось лише купити коня?)))
Почався обвал цін, чи лише невеличка корекція цін?
п.с.
А мою квіточку - таки ще затягують)))
Але ще в мене є питання - те що підписання Основного договору переноситься на осінь/після здачі☝️ - це я зрозумів!
А от як розуміти "підписання актів передачі - травень-червень"? Невже це ДО здачі потрібно підписувати?
(щось я забув, чи я в своїй першій квіточці підписував той акт після підписання Основного договору, чи до"?)
І що буде, якщо його не підписати?
Додано: П'ят 24 бер, 2023 03:52
Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:12
Все буде добре!©
Ну, якщо можете чекати з продажем, то треба чекати десь, мінімум, 2-3р.
Хоча, може в нас, в місті Лева - трохи буде по-іншому, ніж в КиЙові))
І ціни попруть вверх зразу(або через рік) після нашої перемоги!
Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:33
З якої радості вгору?! Я зауважив, що оренда почала просідати, ще до війни. Мене тоді врятували білоруські айтівці, які від бацькі втекли. Сьогодні був в р-ні Пулюя, пішов подивитися на квартал Континент,то пісец там вже на пів розміру Наукової набудували. ХЗ на декілька тисяч народу. 😳Ще трохи і оренда за комуналь і пачку мівіни стане реальністю.
Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:48
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:02
Додано: Суб 25 бер, 2023 03:10
В країну де йдуть бойові дії не інвестують. Тим паче у нерухомість. Головний ризик - фізична руйнація житла. Україна має світле майбутнє, я в це вірю. Але питання в часі: скільки ти наміряв собі жити, і скільки готовий чекати, щоб зняти вершків з цього світлого майбутнього, якого ти особисто можеш і не дочекатися. Люди, що втратили житло на сході, навряд чи оберуть західні області для проживання, а поїдуть за кордон, більшість з яких там і залишиться з прицілом отримати громадянство. Що стосується нових мігрантів, то передбачити міграційні процеси в майбутньому ніхто зараз не наважиться. Ситуація несприятлива для будь-яких планів в перспективі 5-7 років після закінчення війни. А скільки війна триватиме, теж невідомо. Тож думайте, як каже наш класік Долярчик. Життя земне одне, а на Небі увесь той хлам не потрібний. Шукайте Царства Небесного передусім, а не матеріального збагачення.
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