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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 967968969970
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:34

  IMPRINTER написав:
  Козак-характерник написав:
  vitaliian написав:а жить когда, а если война продлиться еще 5 лет?

Золоті слова. 8) Привіт всім з Сакраменто! :P


Какие люди! А то тут некоторые уже на венки собирались сбрасываться, а я верил, что наш казак жив! Горшок вывез? )

А многие думали что он с 24.02.22. на н0-ле, учитывая прошлые патриотические лозунги :( ...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 22:38

З Долярекового будинку вже почали з'являтися більш адекватні пропозиції:
https://www.facebook.com/groups/4507577 ... 564181287/
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 01:49

  IMPRINTER написав:Какие люди! А то тут некоторые уже на венки собирались сбрасываться, а я верил, что наш казак жив! Горшок вывез? )

Привіт всім! :) Вивіз. До чого всіх агітував давно - витягати все з банків. Нерухомість продаватиму. Стану козацьким ковбоєм. :)

Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 18:01

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Козак-характерник написав:Привіт всім! Вивіз. До чого всіх агітував давно - витягати все з банків. Нерухомість продаватиму. Стану козацьким ковбоєм.
Привіт! Радий читати!)))
Для козацького ковбоя залишилось лише купити коня?)))
  Bolt написав:З Долярекового будинку вже почали з'являтися більш адекватні пропозиції:
Почався обвал цін, чи лише невеличка корекція цін?

п.с.
А мою квіточку - таки ще затягують)))
Зображення

Але ще в мене є питання - те що підписання Основного договору переноситься на осінь/після здачі☝️ - це я зрозумів!
А от як розуміти "підписання актів передачі - травень-червень"? Невже це ДО здачі потрібно підписувати?
(щось я забув, чи я в своїй першій квіточці підписував той акт після підписання Основного договору, чи до"?)
І що буде, якщо його не підписати?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 03:52

  Успіх написав:Привіт! Радий читати!)))Для козацького ковбоя залишилось лише купити коня?)))

Привіт! :P Ага. Я свою нерухомість продаватиму, коли зручний час настане. І на коня вистачить.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:12

Все буде добре!©

  Козак-характерник написав:
  Успіх написав:Привіт! Радий читати!)))Для козацького ковбоя залишилось лише купити коня?)))

Привіт! :P Ага. Я свою нерухомість продаватиму, коли зручний час настане. І на коня вистачить.

Ну, якщо можете чекати з продажем, то треба чекати десь, мінімум, 2-3р.
Хоча, може в нас, в місті Лева - трохи буде по-іншому, ніж в КиЙові))
І ціни попруть вверх зразу(або через рік) після нашої перемоги!
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:33

  Успіх написав:
  Козак-характерник написав:
  Успіх написав:Привіт! Радий читати!)))Для козацького ковбоя залишилось лише купити коня?)))

Привіт! :P Ага. Я свою нерухомість продаватиму, коли зручний час настане. І на коня вистачить.

Ну, якщо можете чекати з продажем, то треба чекати десь, мінімум, 2-3р.
Хоча, може в нас, в місті Лева - трохи буде по-іншому, ніж в КиЙові))
І ціни попруть вверх зразу(або через рік) після нашої перемоги!

З якої радості вгору?! Я зауважив, що оренда почала просідати, ще до війни. Мене тоді врятували білоруські айтівці, які від бацькі втекли. Сьогодні був в р-ні Пулюя, пішов подивитися на квартал Континент,то пісец там вже на пів розміру Наукової набудували. ХЗ на декілька тисяч народу. 😳Ще трохи і оренда за комуналь і пачку мівіни стане реальністю.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:48

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:З якої радості вгору?!
З нагоди нашої перемоги!👍😁
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:02

  Успіх написав:
  Bolt написав:З якої радості вгору?!
З нагоди нашої перемоги!👍😁

Самої перемоги не достатньо.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 03:10

В країну де йдуть бойові дії не інвестують. Тим паче у нерухомість. Головний ризик - фізична руйнація житла. Україна має світле майбутнє, я в це вірю. Але питання в часі: скільки ти наміряв собі жити, і скільки готовий чекати, щоб зняти вершків з цього світлого майбутнього, якого ти особисто можеш і не дочекатися. Люди, що втратили житло на сході, навряд чи оберуть західні області для проживання, а поїдуть за кордон, більшість з яких там і залишиться з прицілом отримати громадянство. Що стосується нових мігрантів, то передбачити міграційні процеси в майбутньому ніхто зараз не наважиться. Ситуація несприятлива для будь-яких планів в перспективі 5-7 років після закінчення війни. А скільки війна триватиме, теж невідомо. Тож думайте, як каже наш класік Долярчик. :P Життя земне одне, а на Небі увесь той хлам не потрібний. Шукайте Царства Небесного передусім, а не матеріального збагачення.
Козак-характерник
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