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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 968969970971
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 08:28

  Козак-характерник написав:Люди, що втратили житло на сході, навряд чи оберуть західні області для проживання, а поїдуть за кордон, більшість з яких там і залишиться з прицілом отримати громадянство
а заграницей их ждёт новое жильё, работа, счастливая семейная жизнь и все остальное? Читаю эти райские истории выехала в Польшу = стала богатой и счастливой и удивляюсь. Заграницей они мигранты, многим не хватит жизни там ассимилироваться, найти круг общения, +/- приличную работу. И даже если это чудом получиться дальше их ждёт ипотека, пусть под небольшой % но на 30 лет и другие кредиты, в итоге - долговое рабство. Собрать с нуля как у нас за 5-7 лет на квартиру там не выйдет. Или в маленьком городке, где ограничен выбор работают и круг общения и из развлечений только интернет. Один мой друг переехал в Словакию, в небольшой город, после Киева впечатление что село, потом в Хорватию к морю, то же самое, в сезон весело а зимой депрессия. Местные мечтают об миграции в Германию, национальная идея.
vitaliian
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