Додано: Суб 25 бер, 2023 08:28

Козак-характерник написав: Люди, що втратили житло на сході, навряд чи оберуть західні області для проживання, а поїдуть за кордон, більшість з яких там і залишиться з прицілом отримати громадянство Люди, що втратили житло на сході, навряд чи оберуть західні області для проживання, а поїдуть за кордон, більшість з яких там і залишиться з прицілом отримати громадянство

а заграницей их ждёт новое жильё, работа, счастливая семейная жизнь и все остальное? Читаю эти райские истории выехала в Польшу = стала богатой и счастливой и удивляюсь. Заграницей они мигранты, многим не хватит жизни там ассимилироваться, найти круг общения, +/- приличную работу. И даже если это чудом получиться дальше их ждёт ипотека, пусть под небольшой % но на 30 лет и другие кредиты, в итоге - долговое рабство. Собрать с нуля как у нас за 5-7 лет на квартиру там не выйдет. Или в маленьком городке, где ограничен выбор работают и круг общения и из развлечений только интернет. Один мой друг переехал в Словакию, в небольшой город, после Киева впечатление что село, потом в Хорватию к морю, то же самое, в сезон весело а зимой депрессия. Местные мечтают об миграции в Германию, национальная идея.