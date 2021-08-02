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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 чер, 2023 11:04
Bolt написав:
Та, що не все так однозначно з тим бізнесом.
Тому і я так кажу(так як я "посмакував" бізнес з середини) - може таки краще здавати приміщення за 20Кгрн/міс, чим заморочуватись всім цим менінгітом і мати 30Кгрн/міс в кращому разі/коли все "гладко"(а так буває рідко)
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 12:13
Успіх написав: vitaliian написав: Успіх написав:
Чи ви бачите ще третій, а може і ще якийсь четвертий варіант?
Мені б було дуже цікаво їх почути?!
мои варианты вы знаете, накупить ликвидной коммерции. Это 1-2куе в месяц. Потом свой бизнес но без фанатизма, может 1-2 дня в неделю, может и бесплатно. Мне не надо их денег и даже благодарностей. У людей и так проблемы.
На старости буду проедать заработанное. в 50 продам одну коммерцию, в 55 другую в 60 третью. Наследникам оставлю минимум. Уже их об этом предупредил. Во первых чтобы сами что то делали во вторых чтобы не ждали моей смерти как способа решения своих проблем.
В то что вас на старости дети досмотрят не верю. Это слишком большая жертва с их стороны. К тому времени у них будут свои семьи и дети, кому вы больше уделяли бы внимание? Или заводите в 50 еще двоих. чтобы в ваши 65 они еще жили с вами и за юбками не бегали.
Ясно))
В мене - смарти мають забезпечувати старість
У Вас - комерція
Це все так - але от підросте мій старший синочок і знайде собі дівчину... - як вони мають піти на орендовану квартиру, знаючи що в баті)) є 2 смарти в оренду, які здаються чужим людям?
Тим більше, якщо син одружиться?
(Моя дружина буде пиляти щодня за це
- та і самого, напевно, совість буде мучити)
акурт каже, що зать любить взять,
піде по стопам тата,
до дещі на млинці,
сімейну традицію нема чого порушувати.
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 12:18
Успіх написав: vitaliian написав:
появятся деньги на новые смарты. А Левандовка не резиновая
Так як я вже майже 15міс. в ЗСУ - то вже на смарт на Левандівці в новенькому ЖК - грошенят наскладав)))
Тож, якщо б мене, на моменті, відпустили б додому(не у відпустку, а на дембель/війна завершилась би нашою перемогою), то я задумався б над тим - а чи не взяти мені ще один смарт в тому ж ЖК?
Але в іпотеку, так як на ремонт в двох смартах не вистачає))
А далі - все просто))
Смарт в іпотеку - 1 200 000
Перший внесок, наприклад, навіть 40%/нехай з усіма страхівками вийде 50%!
Тобто 600К залишається в мене на 2 ремонти)) - своїми руками))
І через 2-3міс - здається 2 смарти в оренду пА10К/міс, або мінімум пА7К/міс, як з куща!©👍
Купляєте другий смарт сміливо.
Іпотеку берете на ремонт.
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 13:36
flyman написав:
Купляєте другий смарт сміливо.
Іпотеку берете на ремонт.
Флай, ти багато ремонтів зробив за рахунок іпотеки?
В бучанському підвалі, ні?
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Додано: Суб 03 чер, 2023 23:42
flyman написав:
Купляєте другий смарт сміливо.
Іпотеку берете на ремонт.
Так і я про це ж!☝️
Правда бачу, що поки завершиться війна, чи/або мене підмінять на фронті - то я ще можу заробити і на ремонт двох смартів
Головне - залишитись живим і неушкодженим і щоб ще премії не обрізали
Ну і зберегти наскирдоване
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Додано: Нед 04 чер, 2023 01:08
Успіх написав: flyman написав:
Купляєте другий смарт сміливо.
Іпотеку берете на ремонт.
Ну і зберегти наскирдоване
Як там, доречі, конвертдепо поживають?!😏
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Bolt
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