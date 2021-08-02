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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 чер, 2023 10:31
Bolt написав:
Ну я відразу з конвертами не бавився
Як так?
Навіть на пів шишочки?)))
Хоча, до березня конвертдепо давали більше прибутку за гривнедепо - тож таки ви НЕ попереду
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Додано: Нед 04 чер, 2023 10:40
Успіх написав: Bolt написав:
Ну я відразу з конвертами не бавився
Як так?
Навіть на пів шишочки?)))
Хоча, до березня конвертдепо давали більше прибутку за гривнедепо - тож таки ви НЕ попереду
Різниця була не суттєва, тож не хотілось бавитись.
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Bolt
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Додано: Нед 04 чер, 2023 11:02
Bolt написав:
Різниця була не суттєва, тож не хотілось бавитись.
Звичайно що не суттєво))
Всього лиш 32%+ виходило річних
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Додано: Нед 04 чер, 2023 11:06
Успіх написав: Bolt написав:
Різниця була не суттєва, тож не хотілось бавитись.
Звичайно що не суттєво))
Всього лиш 32%+ виходило річних
Залежить з якої суми, 32% може бути зі 100 дол, може з 10 к$.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 11:29
Bolt написав: Успіх написав: Bolt написав:
Різниця була не суттєва, тож не хотілось бавитись.
Звичайно що не суттєво))
Всього лиш 32%+ виходило річних
Залежить з якої суми, 32% може бути зі 100 дол, може з 10 к$.
З майже ляму #самоїкрасивої
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Додано: Нед 04 чер, 2023 11:38
Успіх написав: Bolt написав: Успіх написав:
Звичайно що не суттєво))
Всього лиш 32%+ виходило річних
Залежить з якої суми, 32% може бути зі 100 дол, може з 10 к$.
З майже ляму #самоїкрасивої
Коли встигли нахомячити, після купівлі смарту? На той час ви ще на фронті не були достатній час!.
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Bolt
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