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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 975976977978
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 10:31

Полічи і порахуй!©))) - в результаті буде... ))))))

  Bolt написав:Ну я відразу з конвертами не бавився
Як так?
Навіть на пів шишочки?)))

Хоча, до березня конвертдепо давали більше прибутку за гривнедепо - тож таки ви НЕ попереду ;)
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 10:40

  Успіх написав:
  Bolt написав:Ну я відразу з конвертами не бавився
Як так?
Навіть на пів шишочки?)))

Хоча, до березня конвертдепо давали більше прибутку за гривнедепо - тож таки ви НЕ попереду ;)

Різниця була не суттєва, тож не хотілось бавитись.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 11:02

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Bolt написав:Різниця була не суттєва, тож не хотілось бавитись.
Звичайно що не суттєво))
Всього лиш 32%+ виходило річних :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 11:06

  Успіх написав:
  Bolt написав:Різниця була не суттєва, тож не хотілось бавитись.
Звичайно що не суттєво))
Всього лиш 32%+ виходило річних :lol:

Залежить з якої суми, 32% може бути зі 100 дол, може з 10 к$.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 11:29

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:Різниця була не суттєва, тож не хотілось бавитись.
Звичайно що не суттєво))
Всього лиш 32%+ виходило річних :lol:

Залежить з якої суми, 32% може бути зі 100 дол, може з 10 к$.

З майже ляму #самоїкрасивої 8)
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 11:38

  Успіх написав:
  Bolt написав:
  Успіх написав:Звичайно що не суттєво))
Всього лиш 32%+ виходило річних :lol:

Залежить з якої суми, 32% може бути зі 100 дол, може з 10 к$.

З майже ляму #самоїкрасивої 8)

Коли встигли нахомячити, після купівлі смарту? На той час ви ще на фронті не були достатній час!.
Bolt
 
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