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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 977978979980>
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 13:25

  Успіх написав:Bolt Жодних боргів!
За цілий 2021 рік - я міг хоч мінімум 50К наскирдувати? - міг!
Далі просто і не вимушено рахуємо(чужі для вас) гроші ;)
До початку повномасштабної нехай буде 50К скирда... А далі, нехай моя зарплата + дружини зарплата щоразу йде на дружину і двох дітей + комуналь.
Тож пам'ятаємо про скирду 50К, а далі рахуємо тільки мої премії ;)
За березень+29,5
Квітень+80(переїхали в зону БД)
Травень+98,5
Червень+98,5
Липень+98,5
Серпень+98,5
Вересень+70(так як зняли за відпустку)
Жовтень+98,5
Листопад+98,5
Грудень+98,5
Січень+98,5

Калькулятор маєте? :mrgreen:

Ого?

Ласкаво просимо всіх на фронт!

Так довго на передовій, і навіть ПТСР не дістати?! Дивно. 😏На момент нахомячення, вказаної вами суми, вкладеної в конвертдепо, вони вже стали не актуальні.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 13:36

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:стали не актуальні
Вкладати гривню на каруселіь до грудня - все було актуально ;)
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 04 чер, 2023 13:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 13:41

Якби ви знали паничі...!©

  Bolt написав:Так довго на передовій, і навіть ПТСР не дістати?!
Тут всі "на грані" ;) ))
Тому я і висвітлюю на військовій гілці всі проблеми - і волаю про те, що потрібно ПРИЙНЯТИ закон про "18міс і додому/або по бажанню на контракт", який щось в'яло у ВР проштовхують...
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 13:51

  Успіх написав:
  Bolt написав:стали не актуальні
Вкладати гривню на каруселіь до грудня - все було актуально ;)

Тобто ви весь час перебували на передовій, щоб мати відповідні нарахування і всі гроші скирдували на конверт депо, в той час коли ваша дружина і двое дітей жили на 8 кг жінчиної ЗП?! 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 14:10

  Успіх написав:Bolt Жодних боргів!
За цілий 2021 рік - я міг хоч мінімум 50К наскирдувати? - міг!
Далі просто і не вимушено рахуємо(чужі для вас) гроші ;)
До початку повномасштабної нехай буде 50К скирда... А далі, нехай моя зарплата + дружини зарплата щоразу йде на дружину і двох дітей + комуналь.
Тож пам'ятаємо про скирду 50К, а далі рахуємо тільки мої премії ;)
За березень+29,5
Квітень+80(переїхали в зону БД)
Травень+98,5
Червень+98,5
Липень+98,5
Серпень+98,5
Вересень+70(так як зняли за відпустку)
Жовтень+98,5
Листопад+98,5
Грудень+98,5
Січень+98,5

Калькулятор маєте? :mrgreen:

Ого?

Ласкаво просимо всіх на фронт!

Непоганий ГЕШЕФТ. Кому війна, а кому матір ...
P.S. Скажіть долярчику, а ви на власні очі,хоч одного живого чи мертвого рашиста бачили за 16 місяців війни?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 14:28

  roberto dark написав:
  Успіх написав:Bolt Жодних боргів!
За цілий 2021 рік - я міг хоч мінімум 50К наскирдувати? - міг!
Далі просто і не вимушено рахуємо(чужі для вас) гроші ;)
До початку повномасштабної нехай буде 50К скирда... А далі, нехай моя зарплата + дружини зарплата щоразу йде на дружину і двох дітей + комуналь.
Тож пам'ятаємо про скирду 50К, а далі рахуємо тільки мої премії ;)
За березень+29,5
Квітень+80(переїхали в зону БД)
Травень+98,5
Червень+98,5
Липень+98,5
Серпень+98,5
Вересень+70(так як зняли за відпустку)
Жовтень+98,5
Листопад+98,5
Грудень+98,5
Січень+98,5

Калькулятор маєте? :mrgreen:

Ого?

Ласкаво просимо всіх на фронт!

Непоганий ГЕШЕФТ. Кому війна, а кому матір ...
P.S. Скажіть долярчику, а ви на власні очі,хоч одного живого чи мертвого рашиста бачили за 16 місяців війни?

Ось і мені цікаво, що якби людина сиділа рік на передовій, то вона тут смайлики сотнями на форумі не тулила. Бачив, я тих львівських ТРО шнтків, які копали поруч з львівською кольцьовою нікому не потрібні окопи, отримуючи при тому тридцаточку. 😏У дружини на роботі два ТРОшника є, з,, підкручених", які періодично з'аходять на роботу, ЗП не положена але різні мат допомоги вимучують.По виду не скажеш, по окопах по коліна в воді сидять тижнями.
Пи. Си. Тут щось типа того, як батя мене хотів свого часу в армію влаштувати(маю офіцера запасу), ЗП, пайок, можливість вимутити квартиру і тп.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 14:35

Полічи і порахуй!©)))

  Bolt написав:Тобто ви весь час перебували на передовій, щоб мати відповідні нарахування і всі гроші скирдували на конверт депо, в той час коли ваша дружина і двое дітей жили на 8 кг жінчиної ЗП?! 😏
Ні.
1. Я пішов не за гроші і якщо б була змога перевестись з передової в тил - я зробив би це зразу ж!
Так як я ще рік тому неодноразово писав/наголошував - "Краще 30К в тилу, ніж 100К на передку!"©
2. І ви неуважно читали>>>
  Успіх написав:А далі, нехай моя зарплата + дружини зарплата щоразу йде на дружину і двох дітей + комуналь.

Тобто, моїх 14К з/п + ще дружини 8 = 22К
Я ж там плюсував тільки премії!))
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 14:39

Якби ви знали паничі...!©

  roberto dark написав:Непоганий ГЕШЕФТ. Кому війна
А я що тут може на рожевих поні катаюсь, чи все ж таки ризикую своїм життям і здоров'ям?
При чому мене "шарпають" на різну роботу в будь-який момент дня і ночі 24/7 і 7днів/тиждень!
ДумайТЕ!©
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 14:44

Хоч трохи поцікавтесь сучасною війною і роботою арти!

:arrow:
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 04 чер, 2023 16:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 15:06

  Успіх написав:
  Bolt написав:Ось і мені цікаво, що якби людина сиділа рік на передовій, то вона тут смайлики сотнями на форумі не тулила
Ви двоє з Робертом хоч якісь ютуб-ролики, чи фільми подивіться про роботу арти!

І ще втомився у 100500й раз писати про Старлінк...

Тож - не тупіть обоє ;) ок?

Я не туплю, а думаю, що мінімум 50% написаного вами попахує художнім свистом. Просто влом то доводити з калькулятором і підйомом ваших постів за декілька років.
Bolt
 
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