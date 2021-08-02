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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 чер, 2023 13:25
Успіх написав:Bolt
Жодних боргів!
За цілий 2021 рік - я міг хоч мінімум 50К наскирдувати? - міг!
Далі просто і не вимушено рахуємо(чужі для вас) гроші
До початку повномасштабної нехай буде 50К скирда... А далі, нехай моя зарплата + дружини зарплата щоразу йде на дружину і двох дітей + комуналь.
Тож пам'ятаємо про скирду 50К, а далі рахуємо тільки мої премії
За березень+29,5
Квітень+80(переїхали в зону БД)
Травень+98,5
Червень+98,5
Липень+98,5
Серпень+98,5
Вересень+70(так як зняли за відпустку)
Жовтень+98,5
Листопад+98,5
Грудень+98,5
Січень+98,5
Калькулятор маєте?
Ого?
Ласкаво просимо всіх на фронт!
Так довго на передовій, і навіть ПТСР не дістати?! Дивно. 😏На момент нахомячення, вказаної вами суми, вкладеної в конвертдепо, вони вже стали не актуальні.
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Bolt
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Додано: Нед 04 чер, 2023 13:36
Bolt написав:
стали не актуальні
Вкладати гривню на каруселіь до грудня - все було актуально
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 04 чер, 2023 13:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 13:41
Bolt написав:
Так довго на передовій, і навіть ПТСР не дістати?!
Тут всі "на грані"
))
Тому я і висвітлюю на військовій гілці всі проблеми - і волаю про те, що потрібно ПРИЙНЯТИ закон про "18міс і додому/або по бажанню на контракт", який щось в'яло у ВР проштовхують...
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Додано: Нед 04 чер, 2023 13:51
Успіх написав: Bolt написав:
стали не актуальні
Вкладати гривню на каруселіь до грудня - все було актуально
Тобто ви весь час перебували на передовій, щоб мати відповідні нарахування і всі гроші скирдували на конверт депо, в той час коли ваша дружина і двое дітей жили на 8 кг жінчиної ЗП?! 😏
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Bolt
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Додано: Нед 04 чер, 2023 14:10
Успіх написав:Bolt
Жодних боргів!
За цілий 2021 рік - я міг хоч мінімум 50К наскирдувати? - міг!
Далі просто і не вимушено рахуємо(чужі для вас) гроші
До початку повномасштабної нехай буде 50К скирда... А далі, нехай моя зарплата + дружини зарплата щоразу йде на дружину і двох дітей + комуналь.
Тож пам'ятаємо про скирду 50К, а далі рахуємо тільки мої премії
За березень+29,5
Квітень+80(переїхали в зону БД)
Травень+98,5
Червень+98,5
Липень+98,5
Серпень+98,5
Вересень+70(так як зняли за відпустку)
Жовтень+98,5
Листопад+98,5
Грудень+98,5
Січень+98,5
Калькулятор маєте?
Ого?
Ласкаво просимо всіх на фронт!
Непоганий ГЕШЕФТ. Кому війна, а кому матір ...
P.S. Скажіть долярчику, а ви на власні очі,хоч одного живого чи мертвого рашиста бачили за 16 місяців війни?
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roberto dark
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Додано: Нед 04 чер, 2023 14:28
roberto dark написав: Успіх написав:Bolt
Жодних боргів!
За цілий 2021 рік - я міг хоч мінімум 50К наскирдувати? - міг!
Далі просто і не вимушено рахуємо(чужі для вас) гроші
До початку повномасштабної нехай буде 50К скирда... А далі, нехай моя зарплата + дружини зарплата щоразу йде на дружину і двох дітей + комуналь.
Тож пам'ятаємо про скирду 50К, а далі рахуємо тільки мої премії
За березень+29,5
Квітень+80(переїхали в зону БД)
Травень+98,5
Червень+98,5
Липень+98,5
Серпень+98,5
Вересень+70(так як зняли за відпустку)
Жовтень+98,5
Листопад+98,5
Грудень+98,5
Січень+98,5
Калькулятор маєте?
Ого?
Ласкаво просимо всіх на фронт!
Непоганий ГЕШЕФТ. Кому війна, а кому матір ...
P.S. Скажіть долярчику, а ви на власні очі,хоч одного живого чи мертвого рашиста бачили за 16 місяців війни?
Ось і мені цікаво, що якби людина сиділа рік на передовій, то вона тут смайлики сотнями на форумі не тулила. Бачив, я тих львівських ТРО шнтків, які копали поруч з львівською кольцьовою нікому не потрібні окопи, отримуючи при тому тридцаточку. 😏У дружини на роботі два ТРОшника є, з,, підкручених", які періодично з'аходять на роботу, ЗП не положена але різні мат допомоги вимучують.По виду не скажеш, по окопах по коліна в воді сидять тижнями.
Пи. Си. Тут щось типа того, як батя мене хотів свого часу в армію влаштувати(маю офіцера запасу), ЗП, пайок, можливість вимутити квартиру і тп.
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Bolt
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Додано: Нед 04 чер, 2023 14:35
Bolt написав:
Тобто ви весь час перебували на передовій, щоб мати відповідні нарахування і всі гроші скирдували на конверт депо, в той час коли ваша дружина і двое дітей жили на 8 кг жінчиної ЗП?! 😏
Ні.
1. Я пішов не за гроші і якщо б була змога перевестись з передової в тил - я зробив би це зразу ж!
Так як я ще рік тому неодноразово писав/наголошував - "Краще 30К в тилу, ніж 100К на передку!"©
2. І ви неуважно читали>>>
Успіх написав:
А далі, нехай моя зарплата +
дружини зарплата щоразу йде на дружину і двох дітей + комуналь.
Тобто, моїх 14К з/п + ще дружини 8 = 22К
Я ж там плюсував тільки премії!))
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Додано: Нед 04 чер, 2023 14:39
roberto dark написав:
Непоганий ГЕШЕФТ. Кому війна
А я що тут може на рожевих поні катаюсь, чи все ж таки ризикую своїм життям і здоров'ям?
При чому мене "шарпають" на різну роботу в будь-який момент дня і ночі 24/7 і 7днів/тиждень!
ДумайТЕ!©
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Додано: Нед 04 чер, 2023 14:44
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 04 чер, 2023 16:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 15:06
Успіх написав: Bolt написав:
Ось і мені цікаво, що якби людина сиділа рік на передовій, то вона тут смайлики сотнями на форумі не тулила
Ви двоє з Робертом хоч якісь ютуб-ролики, чи фільми подивіться про роботу арти!
І ще втомився у 100500й раз писати про Старлінк...
Тож - не тупіть обоє
ок?
Я не туплю, а думаю, що мінімум 50% написаного вами попахує художнім свистом. Просто влом то доводити з калькулятором і підйомом ваших постів за декілька років.
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