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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 977978979980
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 15:19

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Bolt написав:доводити з калькулятором
Так я пишу про ПРИБЛИЗНІ підрахунки!

Але можете не вірити!
Мені байдуже :lol:

Так, навіть, краще 👍😉
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 15:36

  Успіх написав:
  Bolt написав:доводити з калькулятором
Так я пишу про ПРИБЛИЗНІ підрахунки!

Але можете не вірити!
Мені байдуже :lol:

Так, навіть, краще 👍😉

Так про то і йдеться, що приблизність підрахунків 50%😎
Bolt
 
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