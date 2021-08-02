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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 чер, 2023 15:19
Bolt написав:
доводити з калькулятором
Так я пишу про ПРИБЛИЗНІ підрахунки!
Але можете не вірити!
Мені байдуже
Так, навіть, краще 👍😉
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Додано: Нед 04 чер, 2023 15:36
Успіх написав: Bolt написав:
доводити з калькулятором
Так я пишу про ПРИБЛИЗНІ підрахунки!
Але можете не вірити!
Мені байдуже
Так, навіть, краще 👍😉
Так про то і йдеться, що приблизність підрахунків 50%😎
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Bolt
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