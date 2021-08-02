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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 чер, 2023 15:19
Bolt написав:
доводити з калькулятором
Так я пишу про ПРИБЛИЗНІ підрахунки!
Але можете не вірити!
Мені байдуже
Так, навіть, краще 👍😉
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Додано: Нед 04 чер, 2023 15:36
Успіх написав: Bolt написав:
доводити з калькулятором
Так я пишу про ПРИБЛИЗНІ підрахунки!
Але можете не вірити!
Мені байдуже
Так, навіть, краще 👍😉
Так про то і йдеться, що приблизність підрахунків 50%😎
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Bolt
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Додано: Нед 04 чер, 2023 19:04
Bolt написав: Успіх написав: Bolt написав:
Ось і мені цікаво, що якби людина сиділа рік на передовій, то вона тут смайлики сотнями на форумі не тулила
Ви двоє з Робертом хоч якісь ютуб-ролики, чи фільми подивіться про роботу арти!
І ще втомився у 100500й раз писати про Старлінк...
Тож - не тупіть обоє
ок?
Я не туплю, а думаю, що мінімум 50% написаного вами попахує художнім свистом. Просто влом то доводити з калькулятором і підйомом ваших постів за декілька років.
Тем более что он не на Д20/30 или трёх топорах работает из-за горизонта, не в САУшке катается, а миномётчик. А там дальность маленькая.
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барабашов
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Додано: Нед 04 чер, 2023 20:44
Bolt написав:
У нас в Сокільниках відкрили АТБ, відразу поруч закрилося з 2 продуктових магазина. В самому АТБ, задавались приміщення в субаренду, місяці 3 пропрацював магазин з орішками та східними солодощами-щакрився. При вході відкрили недавно кава самообслуговування-якись модний апарат(не такі, як при вході в Ашан), до речі бачив в неті рекламу тої франшиза-раптом попрацювали місяць. Грузинський хліб ніби робить, але не бачу, щоб там якісь аншлаг був. Та, що не все так однозначно з тим бізнесом.
Там насправді не все так погано, бо поряд Квадрат-суші-піца і там завжди аншлаг, так само з Галицькою свіжиною поряд - люди йдуть, хоча то не горішки. По магазинах - закрився один (насправді він просто переїхав і змінив вивіску зі своєї на атб-шну, в чеку далі пише Продукти-619 як і колись) а ще далі відкрилась Рукавичка і цілий трц з новою поштою, тобто продуктових стало більше. Магазинів квітів там тепер два (біля атб і рукавички). Трохи далі по кільцевій відкрили піццерію, роблять дуже смачні бургери, людей було завжди небагато, але як тільки бахнули рекламу в тік-току (бодай би його) - одразу аншлаг, роблять замовлення аж до самого закриття.
П.С. горішки здається переїхали ближче до рукавички, хз чого і хз чи з тим же продавцем.
Якби не москалі зі своєю шизою, то тут ще дуже багато всього планувалося...
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nighthawk5
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Додано: Нед 04 чер, 2023 21:17
nighthawk5 написав: Bolt написав:
У нас в Сокільниках відкрили АТБ, відразу поруч закрилося з 2 продуктових магазина. В самому АТБ, задавались приміщення в субаренду, місяці 3 пропрацював магазин з орішками та східними солодощами-щакрився. При вході відкрили недавно кава самообслуговування-якись модний апарат(не такі, як при вході в Ашан), до речі бачив в неті рекламу тої франшиза-раптом попрацювали місяць. Грузинський хліб ніби робить, але не бачу, щоб там якісь аншлаг був. Та, що не все так однозначно з тим бізнесом.
Там насправді не все так погано, бо поряд Квадрат-суші-піца і там завжди аншлаг, так само з Галицькою свіжиною поряд - люди йдуть, хоча то не горішки. По магазинах - закрився один (насправді він просто переїхав і змінив вивіску зі своєї на атб-шну, в чеку далі пише Продукти-619 як і колись) а ще далі відкрилась Рукавичка і цілий трц з новою поштою, тобто продуктових стало більше. Магазинів квітів там тепер два (біля атб і рукавички). Трохи далі по кільцевій відкрили піццерію, роблять дуже смачні бургери, людей було завжди небагато, але як тільки бахнули рекламу в тік-току (бодай би його) - одразу аншлаг, роблять замовлення аж до самого закриття.
П.С. горішки здається переїхали ближче до рукавички, хз чого і хз чи з тим же продавцем.
Якби не москалі зі своєю шизою, то тут ще дуже багато всього планувалося...
В тому магазині при Княжому дворі копченості кращі ніж той шлак, що в Галицькій свіжині продають був. Навіть на Пасху в них завжди замовляли+домашні пельмені в них хороші були. І незрозуміло, чому чебуречна не працює. Там раніше, завжди треба було чекати, зараз взагалі би був аншлаг.Піцерія в мене під боком 200м-Остерія.
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Bolt
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Додано: Нед 04 чер, 2023 21:24
Bolt написав:
Я не туплю, а думаю, що мінімум 50% написаного вами попахує художнім свистом. Просто влом то доводити з калькулятором і підйомом ваших постів за декілька років.
а чего это вас беспокоит?) мне например пФффф кто с кем спит и кто сколько зарабатывает. Никаких мозгов не хватит ещё об этом думать.
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vitaliian
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Додано: Нед 04 чер, 2023 21:31
vitaliian написав: Bolt написав:
Я не туплю, а думаю, що мінімум 50% написаного вами попахує художнім свистом. Просто влом то доводити з калькулятором і підйомом ваших постів за декілька років.
а чего это вас беспокоит?) мне например пФффф кто с кем спит и кто сколько зарабатывает. Никаких мозгов не хватит ещё об этом думать.
5Да вот хочу, по примеру Долярчика влошиться и разбогатеть, но чёт,, меня терзают смутные сомнения"©, поэтому и задаю уточняющие вопросы...
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Bolt
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Додано: Нед 04 чер, 2023 22:13
Bolt написав: vitaliian написав: Bolt написав:
Я не туплю, а думаю, що мінімум 50% написаного вами попахує художнім свистом. Просто влом то доводити з калькулятором і підйомом ваших постів за декілька років.
а чего это вас беспокоит?) мне например пФффф кто с кем спит и кто сколько зарабатывает. Никаких мозгов не хватит ещё об этом думать.
5Да вот хочу, по примеру Долярчика влошиться и разбогатеть, но чёт,, меня терзают смутные сомнения"©, поэтому и задаю уточняющие вопросы...
бросьте эти мечтания, долярчик неповторимый и единственный в своём роде.
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vitaliian
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