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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:30
Успіх написав: vasilii написав:
А на каві маєте біля 500%. Тістечка та булочки подавати, то вам не мішки носити
З цим я не сперечаюсь))
А от чи справді на каві "біля 500%"?
- взяти в оренду кавові автомати
- взяти в оренду автомати морозива
- їх обслуговування і оренда чимало потягне грошенят
- ну і електрики також намотає
+ податки...
Тож, добре мати доброго знайомого, який би розказав, який вихлоп на виході?
Тож знову ж таки - чи цей ☝️ гемор/заморочування набагато вигідніше за "просто здавати в оренду приміщення"?
Може воно не вартує того менінгіту?
vasilii написав:
Більшість моїх знайомих позакривали такі свої магазини.
А з моїх знайомих - жоден не закрив, а дехто трохи й розширив!
Якщо будете брати в одного постачальника каву, наприклад від 10кілограм в місяць, то вони вам в безкоштовну оренду поставлять професійний апарат. Головне щоб брали і робили оборот.
Якщо апарат поламався, то забрали на ремонт і поставили на заміну інший, головне щоб ви працювали та продавали їх каву.
Кава з зернах: вихід з кілограму 85-110 порцій в залежності від міцності. Кавтість кави від 300 до 500грн (роздрібна ціна). Тобто 500/85=5,88грн. Плюс стаканчик з кришечкою та трубочкою, сироп, молоко, цукор. (Орієнтовно 6 грн).
5,88+6=11,88грн. Таке продається за 35-40грн.
Якщо просто кава без нічого 5,88 + стаканчик =7-7,5грн, а продаєте за 25-30грн.
Якщо все брати на гурт, з кешбеками, гуртовими цінами, під реалізацію, то більш точніше все можна вирахувати , скільки саме буде на виході.
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vasilii
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:58
vasilii написав: Успіх написав: vasilii написав:
А на каві маєте біля 500%. Тістечка та булочки подавати, то вам не мішки носити
З цим я не сперечаюсь))
А от чи справді на каві "біля 500%"?
- взяти в оренду кавові автомати
- взяти в оренду автомати морозива
- їх обслуговування і оренда чимало потягне грошенят
- ну і електрики також намотає
+ податки...
Тож, добре мати доброго знайомого, який би розказав, який вихлоп на виході?
Тож знову ж таки - чи цей ☝️ гемор/заморочування набагато вигідніше за "просто здавати в оренду приміщення"?
Може воно не вартує того менінгіту?
vasilii написав:
Більшість моїх знайомих позакривали такі свої магазини.
А з моїх знайомих - жоден не закрив, а дехто трохи й розширив!
Якщо будете брати в одного постачальника каву, наприклад від 10кілограм в місяць, то вони вам в безкоштовну оренду поставлять професійний апарат. Головне щоб брали і робили оборот.
Якщо апарат поламався, то забрали на ремонт і поставили на заміну інший, головне щоб ви працювали та продавали їх каву.
Кава з зернах: вихід з кілограму 85-110 порцій в залежності від міцності. Кавтість кави від 300 до 500грн (роздрібна ціна). Тобто 500/85=5,88грн. Плюс стаканчик з кришечкою та трубочкою, сироп, молоко, цукор. (Орієнтовно 6 грн).
5,88+6=11,88грн. Таке продається за 35-40грн.
Якщо просто кава без нічого 5,88 + стаканчик =7-7,5грн, а продаєте за 25-30грн.
Якщо все брати на гурт, з кешбеками, гуртовими цінами, під реалізацію, то більш точніше все можна вирахувати , скільки саме буде на виході.
Коли в нас у Львові, нарешті нормальним виробництвом займуться, якись чавунні поковки там виготовляти, а то одна, кава, суші, фітнес, манікюр-ось і весь бізнес🤦♂️
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 16:00
Та кують брами, двері роблять, але з цим усім відчувається що доволі мало пропозиції
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nighthawk5
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 16:10
Панове - що там зараз з цінами на новобудови?
Я так розумію, що менше 1 000$/м2 у Львові, не в дупі світу і готове/завершене будівництво - просто нема?
Чи таке, навіть, на окраїні Львова вже нема?
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