RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 975976977978
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:30

  Успіх написав:
  vasilii написав:А на каві маєте біля 500%. Тістечка та булочки подавати, то вам не мішки носити
З цим я не сперечаюсь))

А от чи справді на каві "біля 500%"? ;)

- взяти в оренду кавові автомати
- взяти в оренду автомати морозива
- їх обслуговування і оренда чимало потягне грошенят
- ну і електрики також намотає
+ податки...

Тож, добре мати доброго знайомого, який би розказав, який вихлоп на виході?

Тож знову ж таки - чи цей ☝️ гемор/заморочування набагато вигідніше за "просто здавати в оренду приміщення"?

Може воно не вартує того менінгіту? :D
  vasilii написав:Більшість моїх знайомих позакривали такі свої магазини.
А з моїх знайомих - жоден не закрив, а дехто трохи й розширив!



Якщо будете брати в одного постачальника каву, наприклад від 10кілограм в місяць, то вони вам в безкоштовну оренду поставлять професійний апарат. Головне щоб брали і робили оборот.
Якщо апарат поламався, то забрали на ремонт і поставили на заміну інший, головне щоб ви працювали та продавали їх каву.
Кава з зернах: вихід з кілограму 85-110 порцій в залежності від міцності. Кавтість кави від 300 до 500грн (роздрібна ціна). Тобто 500/85=5,88грн. Плюс стаканчик з кришечкою та трубочкою, сироп, молоко, цукор. (Орієнтовно 6 грн).
5,88+6=11,88грн. Таке продається за 35-40грн.

Якщо просто кава без нічого 5,88 + стаканчик =7-7,5грн, а продаєте за 25-30грн.

Якщо все брати на гурт, з кешбеками, гуртовими цінами, під реалізацію, то більш точніше все можна вирахувати , скільки саме буде на виході.
vasilii
 
Повідомлень: 117
З нами з: 30.05.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:58

  vasilii написав:
  Успіх написав:
  vasilii написав:А на каві маєте біля 500%. Тістечка та булочки подавати, то вам не мішки носити
З цим я не сперечаюсь))

А от чи справді на каві "біля 500%"? ;)

- взяти в оренду кавові автомати
- взяти в оренду автомати морозива
- їх обслуговування і оренда чимало потягне грошенят
- ну і електрики також намотає
+ податки...

Тож, добре мати доброго знайомого, який би розказав, який вихлоп на виході?

Тож знову ж таки - чи цей ☝️ гемор/заморочування набагато вигідніше за "просто здавати в оренду приміщення"?

Може воно не вартує того менінгіту? :D
  vasilii написав:Більшість моїх знайомих позакривали такі свої магазини.
А з моїх знайомих - жоден не закрив, а дехто трохи й розширив!



Якщо будете брати в одного постачальника каву, наприклад від 10кілограм в місяць, то вони вам в безкоштовну оренду поставлять професійний апарат. Головне щоб брали і робили оборот.
Якщо апарат поламався, то забрали на ремонт і поставили на заміну інший, головне щоб ви працювали та продавали їх каву.
Кава з зернах: вихід з кілограму 85-110 порцій в залежності від міцності. Кавтість кави від 300 до 500грн (роздрібна ціна). Тобто 500/85=5,88грн. Плюс стаканчик з кришечкою та трубочкою, сироп, молоко, цукор. (Орієнтовно 6 грн).
5,88+6=11,88грн. Таке продається за 35-40грн.

Якщо просто кава без нічого 5,88 + стаканчик =7-7,5грн, а продаєте за 25-30грн.

Якщо все брати на гурт, з кешбеками, гуртовими цінами, під реалізацію, то більш точніше все можна вирахувати , скільки саме буде на виході.

Коли в нас у Львові, нарешті нормальним виробництвом займуться, якись чавунні поковки там виготовляти, а то одна, кава, суші, фітнес, манікюр-ось і весь бізнес🤦‍♂️
Bolt
 
Повідомлень: 2035
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 16:00

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Та кують брами, двері роблять, але з цим усім відчувається що доволі мало пропозиції
nighthawk5
Аватар користувача
 
Повідомлень: 326
З нами з: 18.07.20
Подякував: 410 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 16:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Панове - що там зараз з цінами на новобудови?
Я так розумію, що менше 1 000$/м2 у Львові, не в дупі світу і готове/завершене будівництво - просто нема?
Чи таке, навіть, на окраїні Львова вже нема?
Успіх
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4961
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
3
7
1
  #<1 ... 975976977978
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 712, 713, 714
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
7132 6616818
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 чер, 2023 16:55
Denik
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2385, 2386, 2387
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23864 16165929
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 чер, 2023 19:18
ihorkyiv
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 40, 41, 42
Успіх » Пон 02 сер, 2021 10:10
415 139280
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 чер, 2023 10:49
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.