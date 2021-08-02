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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 975976977978
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:30

  Успіх написав:
  vasilii написав:А на каві маєте біля 500%. Тістечка та булочки подавати, то вам не мішки носити
З цим я не сперечаюсь))

А от чи справді на каві "біля 500%"? ;)

- взяти в оренду кавові автомати
- взяти в оренду автомати морозива
- їх обслуговування і оренда чимало потягне грошенят
- ну і електрики також намотає
+ податки...

Тож, добре мати доброго знайомого, який би розказав, який вихлоп на виході?

Тож знову ж таки - чи цей ☝️ гемор/заморочування набагато вигідніше за "просто здавати в оренду приміщення"?

Може воно не вартує того менінгіту? :D
  vasilii написав:Більшість моїх знайомих позакривали такі свої магазини.
А з моїх знайомих - жоден не закрив, а дехто трохи й розширив!



Якщо будете брати в одного постачальника каву, наприклад від 10кілограм в місяць, то вони вам в безкоштовну оренду поставлять професійний апарат. Головне щоб брали і робили оборот.
Якщо апарат поламався, то забрали на ремонт і поставили на заміну інший, головне щоб ви працювали та продавали їх каву.
Кава з зернах: вихід з кілограму 85-110 порцій в залежності від міцності. Кавтість кави від 300 до 500грн (роздрібна ціна). Тобто 500/85=5,88грн. Плюс стаканчик з кришечкою та трубочкою, сироп, молоко, цукор. (Орієнтовно 6 грн).
5,88+6=11,88грн. Таке продається за 35-40грн.

Якщо просто кава без нічого 5,88 + стаканчик =7-7,5грн, а продаєте за 25-30грн.

Якщо все брати на гурт, з кешбеками, гуртовими цінами, під реалізацію, то більш точніше все можна вирахувати , скільки саме буде на виході.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:58

  vasilii написав:
  Успіх написав:
  vasilii написав:А на каві маєте біля 500%. Тістечка та булочки подавати, то вам не мішки носити
З цим я не сперечаюсь))

А от чи справді на каві "біля 500%"? ;)

- взяти в оренду кавові автомати
- взяти в оренду автомати морозива
- їх обслуговування і оренда чимало потягне грошенят
- ну і електрики також намотає
+ податки...

Тож, добре мати доброго знайомого, який би розказав, який вихлоп на виході?

Тож знову ж таки - чи цей ☝️ гемор/заморочування набагато вигідніше за "просто здавати в оренду приміщення"?

Може воно не вартує того менінгіту? :D
  vasilii написав:Більшість моїх знайомих позакривали такі свої магазини.
А з моїх знайомих - жоден не закрив, а дехто трохи й розширив!



Якщо будете брати в одного постачальника каву, наприклад від 10кілограм в місяць, то вони вам в безкоштовну оренду поставлять професійний апарат. Головне щоб брали і робили оборот.
Якщо апарат поламався, то забрали на ремонт і поставили на заміну інший, головне щоб ви працювали та продавали їх каву.
Кава з зернах: вихід з кілограму 85-110 порцій в залежності від міцності. Кавтість кави від 300 до 500грн (роздрібна ціна). Тобто 500/85=5,88грн. Плюс стаканчик з кришечкою та трубочкою, сироп, молоко, цукор. (Орієнтовно 6 грн).
5,88+6=11,88грн. Таке продається за 35-40грн.

Якщо просто кава без нічого 5,88 + стаканчик =7-7,5грн, а продаєте за 25-30грн.

Якщо все брати на гурт, з кешбеками, гуртовими цінами, під реалізацію, то більш точніше все можна вирахувати , скільки саме буде на виході.

Коли в нас у Львові, нарешті нормальним виробництвом займуться, якись чавунні поковки там виготовляти, а то одна, кава, суші, фітнес, манікюр-ось і весь бізнес🤦‍♂️
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 16:00

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Та кують брами, двері роблять, але з цим усім відчувається що доволі мало пропозиції
nighthawk5
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 16:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Панове - що там зараз з цінами на новобудови?
Я так розумію, що менше 1 000$/м2 у Львові, не в дупі світу і готове/завершене будівництво - просто нема?
Чи таке, навіть, на окраїні Львова вже нема?
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 20:54

  Успіх написав:Панове - що там зараз з цінами на новобудови?
Я так розумію, що менше 1 000$/м2 у Львові, не в дупі світу і готове/завершене будівництво - просто нема?
Чи таке, навіть, на окраїні Львова вже нема?

В Броварах - 10 км від Києва - котлован 800 баксів, готове в такому ж з ремонтом - 1200 баксів - думайте)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 23:09

Що думаєте про парксайд

Привіт експертам!

Що думаєте про Парксайд в Басівці?
Ціна гарна але серед поля. І забудовник в і проекти затримує.
Але сам проект цікавий технологією будівництва і знову ж ціна
cactusua
 
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