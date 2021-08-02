а хтось знає, що зараз за качелі у Рубіконі? можна в ПП
дякую
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 лип, 2023 20:34
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
а хтось знає, що зараз за качелі у Рубіконі? можна в ПП
дякую
Додано: Чет 06 лип, 2023 05:54
З сьогоднішнього дня у Львові розпочнеться активний дорожай нерухомості!
Додано: Чет 06 лип, 2023 05:58
Далі буде ще цікавіше.
В Броварах,Ірпенях, Бучах - стільки набудували 25 поверхових термітників, що перекрили весь попит.
Тим більше, після відомих подій 24.02.2022.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|