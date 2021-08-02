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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 976977978979
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 20:34

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

а хтось знає, що зараз за качелі у Рубіконі? можна в ПП
дякую
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 05:54

З сьогоднішнього дня у Львові розпочнеться активний дорожай нерухомості!
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 05:58

  cherchiltank написав:
  Успіх написав:Панове - що там зараз з цінами на новобудови?
Я так розумію, що менше 1 000$/м2 у Львові, не в дупі світу і готове/завершене будівництво - просто нема?
Чи таке, навіть, на окраїні Львова вже нема?

В Броварах - 10 км від Києва - котлован 800 баксів, готове в такому ж з ремонтом - 1200 баксів - думайте)

Далі буде ще цікавіше.
В Броварах,Ірпенях, Бучах - стільки набудували 25 поверхових термітників, що перекрили весь попит.
Тим більше, після відомих подій 24.02.2022.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 06:58

  Frant написав:З сьогоднішнього дня у Львові розпочнеться активний дорожай нерухомості!

Почне дорожчати ракетою😟
https://m.censor.net/ua/video_news/3429 ... blyh_video
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 08:48

  Frant написав:З сьогоднішнього дня у Львові розпочнеться активний дорожай нерухомості!

це типу смішно чи прикольно???
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 08:50

  Shaman написав:
  Frant написав:З сьогоднішнього дня у Львові розпочнеться активний дорожай нерухомості!

це типу смішно чи прикольно???

франт всегда смакует подобные события. поэтому и пришёл к львовянам на ветку поддержать их морально
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 08:56

  vitaliian написав:
  Shaman написав:
  Frant написав:З сьогоднішнього дня у Львові розпочнеться активний дорожай нерухомості!

це типу смішно чи прикольно???

франт всегда смакует подобные события. поэтому и пришёл к львовянам на ветку поддержать их морально

РТам если посмотреть видосики видно офисник со снесенным фасадом, построенный на месте Львовприбора,где в свое время разные такие штуки для армии делали. Теперь русские скажут, что били по военному предприятию...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 09:30

Bolt это начало стрыйской я так понимаю?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 09:35

  vitaliian написав:
  Shaman написав:
  Frant написав:З сьогоднішнього дня у Львові розпочнеться активний дорожай нерухомості!

це типу смішно чи прикольно???

франт всегда смакует подобные события. поэтому и пришёл к львовянам на ветку поддержать их морально

Ти коли вивчиш державну мову, ватна чумоходка?
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 09:37

Frant щас позвоню твоему врачу и тебе отключат интернет
vitaliian
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