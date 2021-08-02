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Успіх написав:Панове - що там зараз з цінами на новобудови? Я так розумію, що менше 1 000$/м2 у Львові, не в дупі світу і готове/завершене будівництво - просто нема? Чи таке, навіть, на окраїні Львова вже нема?
В Броварах - 10 км від Києва - котлован 800 баксів, готове в такому ж з ремонтом - 1200 баксів - думайте)
Далі буде ще цікавіше. В Броварах,Ірпенях, Бучах - стільки набудували 25 поверхових термітників, що перекрили весь попит. Тим більше, після відомих подій 24.02.2022.
Frant написав:З сьогоднішнього дня у Львові розпочнеться активний дорожай нерухомості!
це типу смішно чи прикольно???
франт всегда смакует подобные события. поэтому и пришёл к львовянам на ветку поддержать их морально
РТам если посмотреть видосики видно офисник со снесенным фасадом, построенный на месте Львовприбора,где в свое время разные такие штуки для армии делали. Теперь русские скажут, что били по военному предприятию...