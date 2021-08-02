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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 976977978979
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 20:34

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

а хтось знає, що зараз за качелі у Рубіконі? можна в ПП
дякую
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 09:30

Bolt это начало стрыйской я так понимаю?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 10:21

  vitaliian написав:Bolt это начало стрыйской я так понимаю?

Не совсем, метров 800 от начала. Хотя по прямой километра полтора от ратуши будет.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 20:15

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Яким боком розв' язка на Зеленій, коли все стоїть в р-ні Снилова, Ьасівки?!

І далі в районі Сокільник і в самих Сокільниках і аж до Зубри, Пасік і тої розв'язки яку ремонтують. Стабільно по пару годин в день.
Але останніми днями наче вже легше.
nighthawk5
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