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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 лип, 2023 20:34
а хтось знає, що зараз за качелі у Рубіконі? можна в ПП
дякую
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Shaman
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Додано: Чет 06 лип, 2023 09:30
Bolt это начало стрыйской я так понимаю?
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vitaliiangel
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Додано: Чет 06 лип, 2023 10:21
vitaliian написав:Bolt
это начало стрыйской я так понимаю?
Не совсем, метров 800 от начала. Хотя по прямой километра полтора от ратуши будет.
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Bolt
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Додано: Суб 08 лип, 2023 20:15
Bolt написав:
Яким боком розв' язка на Зеленій, коли все стоїть в р-ні Снилова, Ьасівки?!
І далі в районі Сокільник і в самих Сокільниках і аж до Зубри, Пасік і тої розв'язки яку ремонтують. Стабільно по пару годин в день.
Але останніми днями наче вже легше.
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nighthawk5
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Додано: Сер 12 лип, 2023 18:34
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Bolt
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