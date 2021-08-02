|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 лип, 2023 20:34
а хтось знає, що зараз за качелі у Рубіконі? можна в ПП
дякую
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 3788
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 1076 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Чет 06 лип, 2023 09:30
Bolt это начало стрыйской я так понимаю?
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18281
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2168 раз.
- Подякували: 3104 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лип, 2023 10:21
vitaliian написав:Bolt
это начало стрыйской я так понимаю?
Не совсем, метров 800 от начала. Хотя по прямой километра полтора от ратуши будет.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2080
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 лип, 2023 20:15
Bolt написав:
Яким боком розв' язка на Зеленій, коли все стоїть в р-ні Снилова, Ьасівки?!
І далі в районі Сокільник і в самих Сокільниках і аж до Зубри, Пасік і тої розв'язки яку ремонтують. Стабільно по пару годин в день.
Але останніми днями наче вже легше.
-
nighthawk5
-
-
- Повідомлень: 331
- З нами з: 18.07.20
- Подякував: 413 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лип, 2023 18:34
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2080
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лип, 2023 19:10
Bolt написав:
https://youtu.be/_hN2Kie4j4A
Звільняють, в основному жінки-лікарі, а у Польщі черги якраз до лікарів по 2 місяці і прийом коштує 200-300 зл.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7863
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1194 раз.
- Подякували: 1617 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 12 лип, 2023 19:19
BIGor написав: Bolt написав:
https://youtu.be/_hN2Kie4j4A
Звільняють, в основному жінки-лікарі, а у Польщі черги якраз до лікарів по 2 місяці і прийом коштує 200-300 зл.
Але вони кажуть, що їм роботу не у Польщі і навіть не у Львові пропонують, а у якихось Харкові та Дніпропетровську.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2080
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gonchik74
, nighthawk5
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7342
|6637620
|
|
|23876
|16175956
|
|
|415
|142377
|
Суб 10 чер, 2023 10:49
Bolt
|