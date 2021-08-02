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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 976977978979
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 20:34

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

а хтось знає, що зараз за качелі у Рубіконі? можна в ПП
дякую
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 09:30

Bolt это начало стрыйской я так понимаю?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 10:21

  vitaliian написав:Bolt это начало стрыйской я так понимаю?

Не совсем, метров 800 от начала. Хотя по прямой километра полтора от ратуши будет.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 20:15

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Яким боком розв' язка на Зеленій, коли все стоїть в р-ні Снилова, Ьасівки?!

І далі в районі Сокільник і в самих Сокільниках і аж до Зубри, Пасік і тої розв'язки яку ремонтують. Стабільно по пару годин в день.
Але останніми днями наче вже легше.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:34

https://youtu.be/_hN2Kie4j4A
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 19:10

  Bolt написав:https://youtu.be/_hN2Kie4j4A

Звільняють, в основному жінки-лікарі, а у Польщі черги якраз до лікарів по 2 місяці і прийом коштує 200-300 зл.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 19:19

  BIGor написав:
  Bolt написав:https://youtu.be/_hN2Kie4j4A

Звільняють, в основному жінки-лікарі, а у Польщі черги якраз до лікарів по 2 місяці і прийом коштує 200-300 зл.

Але вони кажуть, що їм роботу не у Польщі і навіть не у Львові пропонують, а у якихось Харкові та Дніпропетровську.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 17:00

Ну що ж - "Новини з полонини!"©))

Що скажете, товариство?
Площа збільшилась на метр і трошки - але добре, що рахують по ціні на момент підписання Попереднього Договору!
Тобто, по 16тис. 6ХХгрн/м2
Зображення
Зображення
А теперішню ціну ми бачимо на табло)) >>>
І то, напевно лише на котлован/повітря над котлованом :) а не на "от-от дадуть ключі від квартири" :D
Зображення
picture uploading websites
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :wink: :D
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  #<1 ... 976977978979
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