а хтось знає, що зараз за качелі у Рубіконі? можна в ПП
дякую
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 лип, 2023 20:34
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
а хтось знає, що зараз за качелі у Рубіконі? можна в ПП
дякую
Додано: Чет 06 лип, 2023 10:21
Додано: Суб 08 лип, 2023 20:15
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Сер 12 лип, 2023 18:34
Додано: Сер 12 лип, 2023 19:10
Додано: Сер 12 лип, 2023 19:19
Додано: Сер 09 сер, 2023 17:00
Ну що ж - "Новини з полонини!"©))
Що скажете, товариство?
Площа збільшилась на метр і трошки - але добре, що рахують по ціні на момент підписання Попереднього Договору!
Тобто, по 16тис. 6ХХгрн/м2
А теперішню ціну ми бачимо на табло)) >>>
І то, напевно лише на котлован/повітря над котлованом а не на "от-от дадуть ключі від квартири"
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
Додано: Чет 10 сер, 2023 04:49
Пане Успіх!
Ви ж тільки пану флайману це все не показуйте.
Його й так вже два роки підкидає від вашої інвестиції, а це вже точно гепнеться із своїми віртуальними кавалірками.
Додано: Чет 10 сер, 2023 10:01
А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©
Пане Акурт!
Якби ж то тільки Флаймена... - тут більшу половину форумчан тіпає від успіхів Успіха!
А ні, щоб навпаки, разом порадіти... прислухатись/придивитись до стратегій накопичення і інвестицій Успіха... як і на скільки ризикую... і т.д. (перейняти досвід)
п.с.
Таки все більше і більше схиляюсь до того варіанту, щоб просити свого тата організувати ремонт(найняти майстрів) після здачі будинку в експлуатацію.
Може щось неважке - типу розведення електрики і сантехніки - зробить сам(якщо буде мати бажання і здоров'я), а решта нехай майстри роблять.
Ну і ще трохи думаю над варіантом - взяти ще 1 смарт(в зданому будинку) і зробити одночасно і там, і там ремонт
Але, це хіба брати через дружину по довіреності(яку я їй недавно зробив, як був у відпустці) і в іпотеку з першим внеском 30-50%. Бо якщо взяти без іпотеки, то навіть, на 1 ремонт може не вистачити коштів.
Але це покищо все в думках/нічого ще остаточно не вирішив.
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