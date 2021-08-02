RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 977978979980
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 23:05

  Успіх написав:
  akurt написав:Пане Успіх!
Ви ж тільки пану флайману це все не показуйте.
Його й так вже два роки підкидає від вашої інвестиції, а це вже точно гепнеться із своїми віртуальними кавалірками.

Пане Акурт!
Якби ж то тільки Флаймена... - тут більшу половину форумчан тіпає від успіхів Успіха!
А ні, щоб навпаки, разом порадіти... прислухатись/придивитись до стратегій накопичення і інвестицій Успіха... як і на скільки ризикую... і т.д. (перейняти досвід)

п.с.
Таки все більше і більше схиляюсь до того варіанту, щоб просити свого тата організувати ремонт(найняти майстрів) після здачі будинку в експлуатацію.
Може щось неважке - типу розведення електрики і сантехніки - зробить сам(якщо буде мати бажання і здоров'я), а решта нехай майстри роблять.

Ну і ще трохи думаю над варіантом - взяти ще 1 смарт(в зданому будинку) і зробити одночасно і там, і там ремонт
Але, це хіба брати через дружину по довіреності(яку я їй недавно зробив, як був у відпустці) і в іпотеку з першим внеском 30-50%. Бо якщо взяти без іпотеки, то навіть, на 1 ремонт може не вистачити коштів.

Але це покищо все в думках/нічого ще остаточно не вирішив.

тіпає не від ваших успіхів, а від вашого формату подачі. :oops:

особливо коли окрім хвалькуватості (вибачте, але трошки є) між рядками читається, що всі інші лохи. й не забувайте, що багато форумчан мають більше досягненнь, ніж у вас - просто це не афішують.

наприклад мене це зовсім не чіпає, а я розумію що багатьох може зачепити 8)

тому декілька порад, які ви не просили :D
- навіть якщо багато бажання похвалитися, то можна про щось дійсно значне, а не про все підряд.
- приберіть оце ваше думайте, вчиться у великого Успіха - бо насправді ваші стратегії трошки ризиковані (я от недавно задавав питання про Рубікон - правда, ніхто не відповів)
- якщо не можете, то будьте готові що інколи може щось прилетіти у відповідь. знаєте вислів "накинути лайна на вентилятор"? ;)

а з приводу іпотеки - вже висловлював особисту думку - при тих відсотках, які існують - іпотека ризикована річ. а ви самі у випадку, коли ваші доходи можуть значно змінитися, ба більше - кажете, що готові свідомо піти на зменшення своїх доходів - а з чого плануєте віддавати іпотеку? я в цих питаннях консерватор, тому раджу дуже добре розглянути потенційні ризики
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4011
З нами з: 29.09.19
Подякував: 482 раз.
Подякували: 1129 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 977978979980
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 755, 756, 757
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
7567 6668000
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 сер, 2023 21:59
BIGor
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2404, 2405, 2406
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24058 16206496
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 сер, 2023 08:57
Faceless
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 49, 50, 51
Успіх » Пон 02 сер, 2021 10:10
501 157166
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 сер, 2023 22:32
cherchiltank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (416)
10.08.2023 23:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.