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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 977978979980
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 23:05

  Успіх написав:
  akurt написав:Пане Успіх!
Ви ж тільки пану флайману це все не показуйте.
Його й так вже два роки підкидає від вашої інвестиції, а це вже точно гепнеться із своїми віртуальними кавалірками.

Пане Акурт!
Якби ж то тільки Флаймена... - тут більшу половину форумчан тіпає від успіхів Успіха!
А ні, щоб навпаки, разом порадіти... прислухатись/придивитись до стратегій накопичення і інвестицій Успіха... як і на скільки ризикую... і т.д. (перейняти досвід)

п.с.
Таки все більше і більше схиляюсь до того варіанту, щоб просити свого тата організувати ремонт(найняти майстрів) після здачі будинку в експлуатацію.
Може щось неважке - типу розведення електрики і сантехніки - зробить сам(якщо буде мати бажання і здоров'я), а решта нехай майстри роблять.

Ну і ще трохи думаю над варіантом - взяти ще 1 смарт(в зданому будинку) і зробити одночасно і там, і там ремонт
Але, це хіба брати через дружину по довіреності(яку я їй недавно зробив, як був у відпустці) і в іпотеку з першим внеском 30-50%. Бо якщо взяти без іпотеки, то навіть, на 1 ремонт може не вистачити коштів.

Але це покищо все в думках/нічого ще остаточно не вирішив.

тіпає не від ваших успіхів, а від вашого формату подачі. :oops:

особливо коли окрім хвалькуватості (вибачте, але трошки є) між рядками читається, що всі інші лохи. й не забувайте, що багато форумчан мають більше досягненнь, ніж у вас - просто це не афішують.

наприклад мене це зовсім не чіпає, а я розумію що багатьох може зачепити 8)

тому декілька порад, які ви не просили :D
- навіть якщо багато бажання похвалитися, то можна про щось дійсно значне, а не про все підряд.
- приберіть оце ваше думайте, вчиться у великого Успіха - бо насправді ваші стратегії трошки ризиковані (я от недавно задавав питання про Рубікон - правда, ніхто не відповів)
- якщо не можете, то будьте готові що інколи може щось прилетіти у відповідь. знаєте вислів "накинути лайна на вентилятор"? ;)

а з приводу іпотеки - вже висловлював особисту думку - при тих відсотках, які існують - іпотека ризикована річ. а ви самі у випадку, коли ваші доходи можуть значно змінитися, ба більше - кажете, що готові свідомо піти на зменшення своїх доходів - а з чого плануєте віддавати іпотеку? я в цих питаннях консерватор, тому раджу дуже добре розглянути потенційні ризики
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 09:44

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ смарт на Левандівці))

  Shaman написав:тіпає не від ваших успіхів, а від вашого формату подачі.

особливо коли окрім хвалькуватості (вибачте, але трошки є) між рядками читається, що всі інші лохи. й не забувайте, що багато форумчан мають більше досягненнь, ніж у вас - просто це не афішують.

наприклад мене це зовсім не чіпає, а я розумію що багатьох може зачепити

тому декілька порад, які ви не просили
- навіть якщо багато бажання похвалитися, то можна про щось дійсно значне, а не про все підряд.
- приберіть оце ваше думайте, вчиться у великого Успіха - бо насправді ваші стратегії трошки ризиковані (я от недавно задавав питання про Рубікон - правда, ніхто не відповів)
- якщо не можете, то будьте готові що інколи може щось прилетіти у відповідь. знаєте вислів "накинути лайна на вентилятор"?
Так я нікому особисто не тицяю свої поради, а пишу на загал...
А от прилітають образи саме на мою особистість, а не на загал))
  Shaman написав:а з приводу іпотеки - вже висловлював особисту думку - при тих відсотках, які існують - іпотека ризикована річ. а ви самі у випадку, коли ваші доходи можуть значно змінитися, ба більше - кажете, що готові свідомо піти на зменшення своїх доходів - а з чого плануєте віддавати іпотеку? я в цих питаннях консерватор, тому раджу дуже добре розглянути потенційні ризики
Та швидше за все - я не буду брати іпотеку лише по одній причині - триває війна і буде НЕ розумно всі "під нуль" кошти вкладати у бетон і ремонти, не залишаючи жодної подушки безпеки.
А от коли завершиться війна - будемо дивитись))

А про платежі за іпотеку - я не дуже переймаюсь, так як оренда би двох смартів спокійно перекривала б місячні платежі!
А можливо - навіть, оренда одного смарту перекривала б місячний платіж :shock:
Успіх
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