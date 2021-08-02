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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 978979980981>
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 23:05

  Успіх написав:
  akurt написав:Пане Успіх!
Ви ж тільки пану флайману це все не показуйте.
Його й так вже два роки підкидає від вашої інвестиції, а це вже точно гепнеться із своїми віртуальними кавалірками.

Пане Акурт!
Якби ж то тільки Флаймена... - тут більшу половину форумчан тіпає від успіхів Успіха!
А ні, щоб навпаки, разом порадіти... прислухатись/придивитись до стратегій накопичення і інвестицій Успіха... як і на скільки ризикую... і т.д. (перейняти досвід)

п.с.
Таки все більше і більше схиляюсь до того варіанту, щоб просити свого тата організувати ремонт(найняти майстрів) після здачі будинку в експлуатацію.
Може щось неважке - типу розведення електрики і сантехніки - зробить сам(якщо буде мати бажання і здоров'я), а решта нехай майстри роблять.

Ну і ще трохи думаю над варіантом - взяти ще 1 смарт(в зданому будинку) і зробити одночасно і там, і там ремонт
Але, це хіба брати через дружину по довіреності(яку я їй недавно зробив, як був у відпустці) і в іпотеку з першим внеском 30-50%. Бо якщо взяти без іпотеки, то навіть, на 1 ремонт може не вистачити коштів.

Але це покищо все в думках/нічого ще остаточно не вирішив.

тіпає не від ваших успіхів, а від вашого формату подачі. :oops:

особливо коли окрім хвалькуватості (вибачте, але трошки є) між рядками читається, що всі інші лохи. й не забувайте, що багато форумчан мають більше досягненнь, ніж у вас - просто це не афішують.

наприклад мене це зовсім не чіпає, а я розумію що багатьох може зачепити 8)

тому декілька порад, які ви не просили :D
- навіть якщо багато бажання похвалитися, то можна про щось дійсно значне, а не про все підряд.
- приберіть оце ваше думайте, вчиться у великого Успіха - бо насправді ваші стратегії трошки ризиковані (я от недавно задавав питання про Рубікон - правда, ніхто не відповів)
- якщо не можете, то будьте готові що інколи може щось прилетіти у відповідь. знаєте вислів "накинути лайна на вентилятор"? ;)

а з приводу іпотеки - вже висловлював особисту думку - при тих відсотках, які існують - іпотека ризикована річ. а ви самі у випадку, коли ваші доходи можуть значно змінитися, ба більше - кажете, що готові свідомо піти на зменшення своїх доходів - а з чого плануєте віддавати іпотеку? я в цих питаннях консерватор, тому раджу дуже добре розглянути потенційні ризики
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 09:44

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ смарт на Левандівці))

  Shaman написав:тіпає не від ваших успіхів, а від вашого формату подачі.

особливо коли окрім хвалькуватості (вибачте, але трошки є) між рядками читається, що всі інші лохи. й не забувайте, що багато форумчан мають більше досягненнь, ніж у вас - просто це не афішують.

наприклад мене це зовсім не чіпає, а я розумію що багатьох може зачепити

тому декілька порад, які ви не просили
- навіть якщо багато бажання похвалитися, то можна про щось дійсно значне, а не про все підряд.
- приберіть оце ваше думайте, вчиться у великого Успіха - бо насправді ваші стратегії трошки ризиковані (я от недавно задавав питання про Рубікон - правда, ніхто не відповів)
- якщо не можете, то будьте готові що інколи може щось прилетіти у відповідь. знаєте вислів "накинути лайна на вентилятор"?
Так я нікому особисто не тицяю свої поради, а пишу на загал...
А от прилітають образи саме на мою особистість, а не на загал))
  Shaman написав:а з приводу іпотеки - вже висловлював особисту думку - при тих відсотках, які існують - іпотека ризикована річ. а ви самі у випадку, коли ваші доходи можуть значно змінитися, ба більше - кажете, що готові свідомо піти на зменшення своїх доходів - а з чого плануєте віддавати іпотеку? я в цих питаннях консерватор, тому раджу дуже добре розглянути потенційні ризики
Та швидше за все - я не буду брати іпотеку лише по одній причині - триває війна і буде НЕ розумно всі "під нуль" кошти вкладати у бетон і ремонти, не залишаючи жодної подушки безпеки.
А от коли завершиться війна - будемо дивитись))

А про платежі за іпотеку - я не дуже переймаюсь, так як оренда би двох смартів спокійно перекривала б місячні платежі!
А можливо - навіть, оренда одного смарту перекривала б місячний платіж :shock:
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 11:13

Долярек налітайте, поки не пізно.
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Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 12:39

"То рукав закороткий, то жежулік задовгий..."©)))

  Bolt написав:Долярек налітайте, поки не пізно.
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5484697770

Що це за така дурнувата ціна?(хоч метраж 44м2 - гуд)
Був би такий метраж в Ріел Сіті і по ріелівській ціні - можна було б думати!
А так, найменша площа там 73м2 по ціні 37 200/м2 :roll:
https://riel-city.riel.ua/komertsijna-neruhomist
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:05

  Успіх написав:Що це за така дурнувата ціна?(хоч метраж 44м2 - гуд)
когда народ поймёт что коммерция на подъёме и ее сдавать выгоднее, цены будут начинаться от 2куе/м2. свечек по 20 этажей ещё настроят о-го-го. Коммерцию - нет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:09

  Успіх написав:
  Bolt написав:Долярек налітайте, поки не пізно.
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5484697770

Що це за така дурнувата ціна?(хоч метраж 44м2 - гуд)
Був би такий метраж в Ріел Сіті і по ріелівській ціні - можна було б думати!
А так, найменша площа там 73м2 по ціні 37 200/м2 :roll:
https://riel-city.riel.ua/komertsijna-neruhomist

Якісь перекупи?! А так, локація вирішує.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:14

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Що це за така дурнувата ціна?(хоч метраж 44м2 - гуд)
когда народ поймёт что коммерция на подъёме и ее сдавать выгоднее, цены будут начинаться от 2куе/м2. свечек по 20 этажей ещё настроят о-го-го. Коммерцию - нет.

Так там вже більше 2куя/м2!!!
За 44м2 хочуть 108Куїв!!! :shock:
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:18

Успіх
А чому не розглядається як бізнес купити в старому будинку в центрі та займатись по добовою орендою? Туризм у Вас цілий рік, навіть зараз потік є. Ціна за метр без ремонту трохи більше 1 тис
Як би жив у Львові чи іншому туристичному місті, то сам би займався не довгостроковою, а по добовою орендою. Щеб якісь екскурсійні тури придумав чи інші додаткові сервісі
budmix_org
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:22

  budmix_org написав:Успіх
А чому не розглядається як бізнес купити в старому будинку в центрі та займатись по добовою орендою? Туризм у Вас цілий рік, навіть зараз потік є. Ціна за метр без ремонту трохи більше 1 тис
Як би жив у Львові чи іншому туристичному місті, то сам би займався не довгостроковою, а по добовою орендою. Щеб якісь екскурсійні тури придумав чи інші додаткові сервісі

То так здається. Такого туризму, як був в передковідний рік, коли в центрі ти думав, що знаходишся десь в Саудівській-Аравії і близько немає. 🤷‍♂️Знав одного такого діяча, котрий в першій половині 10-х років мав у Львові 8 квартир в подобовій оренді. Після 14-го року чухнув в Барселону.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:29

Bolt так легко промоніторити завантаженість. Берете якійсь сервіс подобовки, обирають кілька квартир в потрібній локації і відстежує те завантаженість. Я ще коли проводжу дослідження то роблю фейкові об"Яви неіснуючих об'єктів, але багато сервісів зараз це навчились відсіками.
Але рентабельність там норм, тільки це вже повноцінна зайнятість, та й за моїми розрахунками оптимально від 3-4 об'єктів мати
budmix_org
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