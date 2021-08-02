|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 сер, 2023 13:32
budmix_org написав:Bolt
так легко промоніторити завантаженість. Берете якійсь сервіс подобовки, обирають кілька квартир в потрібній локації і відстежує те завантаженість. Я ще коли проводжу дослідження то роблю фейкові об"Яви неіснуючих об'єктів, але багато сервісів зараз це навчились відсіками.
Але рентабельність там норм, тільки це вже повноцінна зайнятість, та й за моїми розрахунками оптимально від 3-4 об'єктів мати
Але дивлюсь наприклад оренда однушок, з недуже ремонтом, недалеко від центру-5-6 кг місяць.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2187
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 сер, 2023 13:37
Bolt доречі, гаражі теж почав здавати, по рентабельності найкраща тема та амортизації нуль. Тільки локація важлива може навіть більше ніж квартир
-
budmix_org
-
-
- Повідомлень: 108
- З нами з: 10.12.20
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24090
|16209156
|
Нед 13 сер, 2023 10:28
Zebra
|
|7592
|6670567
|
|
|501
|157762
|
|