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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 сер, 2023 13:32
budmix_org написав:Bolt
так легко промоніторити завантаженість. Берете якійсь сервіс подобовки, обирають кілька квартир в потрібній локації і відстежує те завантаженість. Я ще коли проводжу дослідження то роблю фейкові об"Яви неіснуючих об'єктів, але багато сервісів зараз це навчились відсіками.
Але рентабельність там норм, тільки це вже повноцінна зайнятість, та й за моїми розрахунками оптимально від 3-4 об'єктів мати
Але дивлюсь наприклад оренда однушок, з недуже ремонтом, недалеко від центру-5-6 кг місяць.
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Bolt
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Додано: Нед 13 сер, 2023 13:37
Bolt доречі, гаражі теж почав здавати, по рентабельності найкраща тема та амортизації нуль. Тільки локація важлива може навіть більше ніж квартир
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Додано: Нед 13 сер, 2023 14:41
Успіх написав:
Так там вже більше 2куя/м2!!!
За 44м2 хочуть 108Куїв!!!
опережают время
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Додано: Пон 14 сер, 2023 09:50
budmix_org написав:Успіх
А чому не розглядається як бізнес купити в старому будинку в центрі та займатись по добовою орендою? Туризм у Вас цілий рік, навіть зараз потік є. Ціна за метр без ремонту трохи більше 1 тис
Як би жив у Львові чи іншому туристичному місті, то сам би займався не довгостроковою, а по добовою орендою. Щеб якісь екскурсійні тури придумав чи інші додаткові сервісі
А чому Ви не розглядаєте цей бізнес для себе?
Продали в себе - переїхали до міста Лева і... починаєте рубати бабло на подобовці
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