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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 978979980981
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:32

  budmix_org написав:Bolt так легко промоніторити завантаженість. Берете якійсь сервіс подобовки, обирають кілька квартир в потрібній локації і відстежує те завантаженість. Я ще коли проводжу дослідження то роблю фейкові об"Яви неіснуючих об'єктів, але багато сервісів зараз це навчились відсіками.
Але рентабельність там норм, тільки це вже повноцінна зайнятість, та й за моїми розрахунками оптимально від 3-4 об'єктів мати

Але дивлюсь наприклад оренда однушок, з недуже ремонтом, недалеко від центру-5-6 кг місяць.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:37

Bolt доречі, гаражі теж почав здавати, по рентабельності найкраща тема та амортизації нуль. Тільки локація важлива може навіть більше ніж квартир
budmix_org
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 14:41

  Успіх написав:Так там вже більше 2куя/м2!!!
За 44м2 хочуть 108Куїв!!!
опережают время
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 09:50

Все ж дуже просто!©

  budmix_org написав:Успіх
А чому не розглядається як бізнес купити в старому будинку в центрі та займатись по добовою орендою? Туризм у Вас цілий рік, навіть зараз потік є. Ціна за метр без ремонту трохи більше 1 тис
Як би жив у Львові чи іншому туристичному місті, то сам би займався не довгостроковою, а по добовою орендою. Щеб якісь екскурсійні тури придумав чи інші додаткові сервісі

А чому Ви не розглядаєте цей бізнес для себе? :D
Продали в себе - переїхали до міста Лева і... починаєте рубати бабло на подобовці :wink: :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 21:00

Успіх мене влаштовує довгострокова оренда, та й не подобаються великі, метушливі міста. Якщо і переїхав би то до моря. А ви ж і так там живете, до того ж пишите що попередній бізнес вже не цікавий. От вам працююча тема, продаєте смарт, докладаєте, берете центр і багатієте ;)
budmix_org
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