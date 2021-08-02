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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 сер, 2023 13:32
budmix_org написав:Bolt
так легко промоніторити завантаженість. Берете якійсь сервіс подобовки, обирають кілька квартир в потрібній локації і відстежує те завантаженість. Я ще коли проводжу дослідження то роблю фейкові об"Яви неіснуючих об'єктів, але багато сервісів зараз це навчились відсіками.
Але рентабельність там норм, тільки це вже повноцінна зайнятість, та й за моїми розрахунками оптимально від 3-4 об'єктів мати
Але дивлюсь наприклад оренда однушок, з недуже ремонтом, недалеко від центру-5-6 кг місяць.
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Bolt
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Додано: Нед 13 сер, 2023 13:37
Bolt доречі, гаражі теж почав здавати, по рентабельності найкраща тема та амортизації нуль. Тільки локація важлива може навіть більше ніж квартир
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budmix_org
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Додано: Нед 13 сер, 2023 14:41
Успіх написав:
Так там вже більше 2куя/м2!!!
За 44м2 хочуть 108Куїв!!!
опережают время
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vitaliiangel
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Додано: Пон 14 сер, 2023 09:50
budmix_org написав:Успіх
А чому не розглядається як бізнес купити в старому будинку в центрі та займатись по добовою орендою? Туризм у Вас цілий рік, навіть зараз потік є. Ціна за метр без ремонту трохи більше 1 тис
Як би жив у Львові чи іншому туристичному місті, то сам би займався не довгостроковою, а по добовою орендою. Щеб якісь екскурсійні тури придумав чи інші додаткові сервісі
А чому Ви не розглядаєте цей бізнес для себе?
Продали в себе - переїхали до міста Лева і... починаєте рубати бабло на подобовці
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Додано: Вів 15 сер, 2023 09:05
budmix_org написав:
багатієте
Та ні, дякую)) Я вже неодноразово писав ще до війни, що в майбутньому - хочу працювати 3-4дні/тиждень, ненапрягаючись... А подобова - це пекельно-важка робота 24/7!
Тож, після війни, мені цілком достатньо буде здавати 2 об'єкти в довгострок))
А на рахунок "багатіти" - то вже от зранку у Львові "збагатились" на жаль, декілька людей
- добре хоч живі залишились...
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Додано: Вів 15 сер, 2023 09:29
Успіх написав: budmix_org написав:
багатієте
Та ні, дякую)) Я вже неодноразово писав ще до війни, що в майбутньому - хочу працювати 3-4дні/тиждень, ненапрягаючись... А подобова - це пекельно-важка робота 24/7!
Тож, після війни, мені цілком достатньо буде здавати 2 об'єкти в довгострок))
А на рахунок "багатіти" - то вже от зранку у Львові "збагатились" на жаль, декілька людей
- добре хоч живі залишились...
Сам прикол, що я в той садок 40 років тому ходив. То був від завода ЛОРТА. Того будинка що там пожежа не було. Його збудували десь років 20 тому на місті іншого корпуса садка.
Доречі дві ракети зранку полетіли на моїм будинком. 😳
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Bolt
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Додано: Вів 15 сер, 2023 13:53
budmix_org написав:
берете центр і багатієте
Так, люди продовжують "багатіти"...
Історичне місто... пам'ятки культури/архітектури...
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Додано: Суб 19 сер, 2023 18:58
Успіх так ніде в країні немає безпечних міст, це ж не означає що треба припинити працювати
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budmix_org
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