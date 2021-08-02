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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 979980981982>
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:32

  budmix_org написав:Bolt так легко промоніторити завантаженість. Берете якійсь сервіс подобовки, обирають кілька квартир в потрібній локації і відстежує те завантаженість. Я ще коли проводжу дослідження то роблю фейкові об"Яви неіснуючих об'єктів, але багато сервісів зараз це навчились відсіками.
Але рентабельність там норм, тільки це вже повноцінна зайнятість, та й за моїми розрахунками оптимально від 3-4 об'єктів мати

Але дивлюсь наприклад оренда однушок, з недуже ремонтом, недалеко від центру-5-6 кг місяць.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:37

Bolt доречі, гаражі теж почав здавати, по рентабельності найкраща тема та амортизації нуль. Тільки локація важлива може навіть більше ніж квартир
budmix_org
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 14:41

  Успіх написав:Так там вже більше 2куя/м2!!!
За 44м2 хочуть 108Куїв!!!
опережают время
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 09:50

Все ж дуже просто!©

  budmix_org написав:Успіх
А чому не розглядається як бізнес купити в старому будинку в центрі та займатись по добовою орендою? Туризм у Вас цілий рік, навіть зараз потік є. Ціна за метр без ремонту трохи більше 1 тис
Як би жив у Львові чи іншому туристичному місті, то сам би займався не довгостроковою, а по добовою орендою. Щеб якісь екскурсійні тури придумав чи інші додаткові сервісі

А чому Ви не розглядаєте цей бізнес для себе? :D
Продали в себе - переїхали до міста Лева і... починаєте рубати бабло на подобовці :wink: :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 21:00

Успіх мене влаштовує довгострокова оренда, та й не подобаються великі, метушливі міста. Якщо і переїхав би то до моря. А ви ж і так там живете, до того ж пишите що попередній бізнес вже не цікавий. От вам працююча тема, продаєте смарт, докладаєте, берете центр і багатієте ;)
budmix_org
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 09:05

Наразі - бізнес може обнулитись в одну мить...

  budmix_org написав:багатієте
Та ні, дякую)) Я вже неодноразово писав ще до війни, що в майбутньому - хочу працювати 3-4дні/тиждень, ненапрягаючись... А подобова - це пекельно-важка робота 24/7! :mrgreen:
Тож, після війни, мені цілком достатньо буде здавати 2 об'єкти в довгострок))

А на рахунок "багатіти" - то вже от зранку у Львові "збагатились" на жаль, декілька людей :( - добре хоч живі залишились...
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 09:29

  Успіх написав:
  budmix_org написав:багатієте
Та ні, дякую)) Я вже неодноразово писав ще до війни, що в майбутньому - хочу працювати 3-4дні/тиждень, ненапрягаючись... А подобова - це пекельно-важка робота 24/7! :mrgreen:
Тож, після війни, мені цілком достатньо буде здавати 2 об'єкти в довгострок))

А на рахунок "багатіти" - то вже от зранку у Львові "збагатились" на жаль, декілька людей :( - добре хоч живі залишились...

Сам прикол, що я в той садок 40 років тому ходив. То був від завода ЛОРТА. Того будинка що там пожежа не було. Його збудували десь років 20 тому на місті іншого корпуса садка.
Доречі дві ракети зранку полетіли на моїм будинком. 😳
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 13:53

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість в новоб

  budmix_org написав:берете центр і багатієте
Так, люди продовжують "багатіти"...
Історичне місто... пам'ятки культури/архітектури...
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 18:58

Успіх так ніде в країні немає безпечних міст, це ж не означає що треба припинити працювати
budmix_org
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:24

Re: НЕ Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість)))

  vitaliiangel написав:время
Щось, ніяк не виходить математика по здачі квартири в оренду))
Я вже і так, і так... а воно - ніяк! :D

От думав, що може нехай моя дружина візьме в іпотеку смарт-квартиру(нехай і під 7%, а не під 3%) в тому ж ЖК, або просто розтермінування на 2р.(так забудовник дає, - тільки так теж ціна зростає, якщо перший внесок мінімальний - 10, чи 20% )
Але!
Але, для розрахунків зробимо ПРОСТІШЕ ;)
Припустимо, що в мене вже є вся сума...
А це, якщо дивитись на сайті забудовника, буде 1 400 000грн(заокруглив для зручності) і нехай в ремонт "під ключ" вкластись в 300Кгрн, що разом = 1 700 000грн, а здаватись буде десь за 9-10Кгрн/міс(це щоб реально здати, а не маячити на олх, як от маячуть по 12-14Кгрн)
Тож, візьмемо менше - 9Кгрн/міс(щоб не брати до уваги інколи простої), що = 108Кгрн/рік множимо на 16р. = 1 728 000
Тобто, 16р. окупність, якщо не брати до уваги косметичний ремонт і різні дрібні поломки за цей період(хоч брати до уваги це таки ТРЕБА) і це всього лиш 6,4% на моменті!
І то без іпотеки!!!

Щось воно не "смачно" виглядає...

То вже краще тих 1,7ляма(якщо б вони були) розділити 50/50(грн/дол) і покласти просто на депо :D
Тим більше, що в мене вже вкладено в нерухомість.
Тож, тим більше - краще так диверсифікуватись, ніж все вкласти в бетон(а ще й в іпотеку :) ) і лише орендою висмикувати по-трошки кошти.
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