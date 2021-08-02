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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 979980981982
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:33

  Успіх написав:То вже краще тих 1,7ляма(якщо б вони були) розділити 50/50(грн/дол) і покласти просто на депо
в связи с инфляцией цены на аренду тоже вырастут. но хз когда. посмотри что сдаётся по 20 и купи его.
viewtopic.php?p=5617705#p5617705
для интереса глянул на олх всё вакантное, таки да в том районе коммерция от 15тыс за 36м2 а в других районах есть и па10

но даже коммерция па 10 лучше чем жилая па 10. не надо покупать мебель и технику (максимум бойлер и панели радиаторов, для цоколя еще сололифт) ну и контингент разный. Если коммерция не генделык бухать рыгать там не будут.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Успіх написав:
  vitaliiangel написав:время
Щось, ніяк не виходить математика по здачі квартири в оренду))
Я вже і так, і так... а воно - ніяк! :D

От думав, що може нехай моя дружина візьме в іпотеку смарт-квартиру(нехай і під 7%, а не під 3%) в тому ж ЖК, або просто розтермінування на 2р.(так забудовник дає, - тільки так теж ціна зростає, якщо перший внесок мінімальний - 10, чи 20% )
Але!
Але, для розрахунків зробимо ПРОСТІШЕ ;)
Припустимо, що в мене вже є вся сума...
А це, якщо дивитись на сайті забудовника, буде 1 400 000грн(заокруглив для зручності) і нехай в ремонт "під ключ" вкластись в 300Кгрн, що разом = 1 700 000грн, а здаватись буде десь за 9-10Кгрн/міс(це щоб реально здати, а не маячити на олх, як от маячуть по 12-14Кгрн)
Тож, візьмемо менше - 9Кгрн/міс(щоб не брати до уваги інколи простої), що = 108Кгрн/рік множимо на 16р. = 1 728 000
Тобто, 16р. окупність, якщо не брати до уваги косметичний ремонт і різні дрібні поломки за цей період(хоч брати до уваги це таки ТРЕБА) і це всього лиш 6,4% на моменті!
І то без іпотеки!!!

Щось воно не "смачно" виглядає...

То вже краще тих 1,7ляма(якщо б вони були) розділити 50/50(грн/дол) і покласти просто на депо :D
Тим більше, що в мене вже вкладено в нерухомість.
Тож, тим більше - краще так диверсифікуватись, ніж все вкласти в бетон(а ще й в іпотеку :) ) і лише орендою висмикувати по-трошки кошти.
300 кгрн за ремонт "під ключ", з меблями і технікою? Які ми оптимісти.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:50

  Faceless написав:
Успіх написав:
  vitaliiangel написав:время
Щось, ніяк не виходить математика по здачі квартири в оренду))
Я вже і так, і так... а воно - ніяк! :D

От думав, що може нехай моя дружина візьме в іпотеку смарт-квартиру(нехай і під 7%, а не під 3%) в тому ж ЖК, або просто розтермінування на 2р.(так забудовник дає, - тільки так теж ціна зростає, якщо перший внесок мінімальний - 10, чи 20% )
Але!
Але, для розрахунків зробимо ПРОСТІШЕ ;)
Припустимо, що в мене вже є вся сума...
А це, якщо дивитись на сайті забудовника, буде 1 400 000грн(заокруглив для зручності) і нехай в ремонт "під ключ" вкластись в 300Кгрн, що разом = 1 700 000грн, а здаватись буде десь за 9-10Кгрн/міс(це щоб реально здати, а не маячити на олх, як от маячуть по 12-14Кгрн)
Тож, візьмемо менше - 9Кгрн/міс(щоб не брати до уваги інколи простої), що = 108Кгрн/рік множимо на 16р. = 1 728 000
Тобто, 16р. окупність, якщо не брати до уваги косметичний ремонт і різні дрібні поломки за цей період(хоч брати до уваги це таки ТРЕБА) і це всього лиш 6,4% на моменті!
І то без іпотеки!!!

Щось воно не "смачно" виглядає...

То вже краще тих 1,7ляма(якщо б вони були) розділити 50/50(грн/дол) і покласти просто на депо :D
Тим більше, що в мене вже вкладено в нерухомість.
Тож, тим більше - краще так диверсифікуватись, ніж все вкласти в бетон(а ще й в іпотеку :) ) і лише орендою висмикувати по-трошки кошти.
300 кгрн за ремонт "під ключ", з меблями і технікою? Які ми оптимісти.

без меблів (2куе) під виготовленя (кухня, шафа) і без прораба (1.5куе) 300К за 21м2 Київ
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:55

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

flyman написав:
  Faceless написав:300 кгрн за ремонт "під ключ", з меблями і технікою? Які ми оптимісти.

без меблів (2куе) під виготовленя (кухня, шафа) і без прораба (1.5куе) 300К за 21м2 Київ

Навряд ваш нахалбуд є шанс здати за 9-10к
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:55

диверсифікація напрошується

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:время
Щось, ніяк не виходить математика по здачі квартири в оренду))
Я вже і так, і так... а воно - ніяк! :D

От думав, що може нехай моя дружина візьме в іпотеку смарт-квартиру(нехай і під 7%, а не під 3%) в тому ж ЖК, або просто розтермінування на 2р.(так забудовник дає, - тільки так теж ціна зростає, якщо перший внесок мінімальний - 10, чи 20% )
Але!
Але, для розрахунків зробимо ПРОСТІШЕ ;)
Припустимо, що в мене вже є вся сума...
А це, якщо дивитись на сайті забудовника, буде 1 400 000грн(заокруглив для зручності) і нехай в ремонт "під ключ" вкластись в 300Кгрн, що разом = 1 700 000грн, а здаватись буде десь за 9-10Кгрн/міс(це щоб реально здати, а не маячити на олх, як от маячуть по 12-14Кгрн)
Тож, візьмемо менше - 9Кгрн/міс(щоб не брати до уваги інколи простої), що = 108Кгрн/рік множимо на 16р. = 1 728 000
Тобто, 16р. окупність, якщо не брати до уваги косметичний ремонт і різні дрібні поломки за цей період(хоч брати до уваги це таки ТРЕБА) і це всього лиш 6,4% на моменті!
І то без іпотеки!!!

Щось воно не "смачно" виглядає...

То вже краще тих 1,7ляма(якщо б вони були) розділити 50/50(грн/дол) і покласти просто на депо :D
Тим більше, що в мене вже вкладено в нерухомість.
Тож, тим більше - краще так диверсифікуватись, ніж все вкласти в бетон(а ще й в іпотеку :) ) і лише орендою висмикувати по-трошки кошти.

може таки ОВДП і ніякого гемору, 1к яка відчувається як 3к уже є, і ще левандівський смарт, диверсифікація напрошується
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 13:00

  Faceless написав:
flyman написав:
  Faceless написав:300 кгрн за ремонт "під ключ", з меблями і технікою? Які ми оптимісти.

без меблів (2куе) під виготовленя (кухня, шафа) і без прораба (1.5куе) 300К за 21м2 Київ

Навряд ваш нахалбуд є шанс здати за 9-10к

глянув на олх, саме дешевше 12К за смарт 25 м2
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 13:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

flyman написав:
  Faceless написав:
flyman написав:[quote="5618122:Faceless"]300 кгрн за ремонт "під ключ", з меблями і технікою? Які ми оптимісти.

без меблів (2куе) під виготовленя (кухня, шафа) і без прораба (1.5куе) 300К за 21м2 Київ

Навряд ваш нахалбуд є шанс здати за 9-10к

глянув на олх, саме дешевше 12К за смарт 25 м2[/quote]
Ну-ну, успіхів як тим, хто бозна де на відшибі хоче 12к за смарт, так і вам, що хоче не менше за ремонт на мінімалках, і це ще без меблів і техніки
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 13:30

  flyman написав:глянув на олх, саме дешевше 12К за смарт 25 м2
шо значит глянул. а нам посмотреть нинадо?
vitaliiangel
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