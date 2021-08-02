Успіх написав:

vitaliiangel написав: время время

Щось, ніяк не виходить математика по здачі квартири в оренду))Я вже і так, і так... а воно - ніяк!От думав, що може нехай моя дружина візьме в іпотеку смарт-квартиру(нехай і під 7%, а не під 3%) в тому ж ЖК, або просто розтермінування на 2р.(так забудовник дає, - тільки так теж ціна зростає, якщо перший внесок мінімальний - 10, чи 20% )Але!Але, для розрахунків зробимо ПРОСТІШЕПрипустимо, що в мене вже є вся сума...А це, якщо дивитись на сайті забудовника, буде 1 400 000грн(заокруглив для зручності) і нехай в ремонт "під ключ" вкластись в 300Кгрн, що разом = 1 700 000грн, а здаватись буде десь за 9-10Кгрн/міс(це щоб реально здати, а не маячити на олх, як от маячуть по 12-14Кгрн)Тож, візьмемо менше - 9Кгрн/міс(щоб не брати до уваги інколи простої), що = 108Кгрн/рік множимо на 16р. = 1 728 000Тобто, 16р. окупність, якщо не брати до уваги косметичний ремонт і різні дрібні поломки за цей період(хоч брати до уваги це таки ТРЕБА) і це всього лиш 6,4% на моменті!І то без іпотеки!!!Щось воно не "смачно" виглядає...То вже краще тих 1,7ляма(якщо б вони були) розділити 50/50(грн/дол) і покласти просто на депоТим більше, що в мене вже вкладено в нерухомість.Тож, тим більше - краще так диверсифікуватись, ніж все вкласти в бетон(а ще й в іпотеку) і лише орендою висмикувати по-трошки кошти.