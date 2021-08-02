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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 980981982983
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 16:50

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:глянув на олх, саме дешевше 12К за смарт 25 м2
шо значит глянул. а нам посмотреть нинадо?

каюсь
що ж це коїцця,
2017 рік новобуд і 6500
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-komnatnaya-smart-kvartira-IDSkPOq.html
м.Иподром,ул.Луценко,6.Не большая уютная смарт квартира. Сан узел совместный..все есть для жилья.холодильник.стиралка.

для мене загадка, чому ПОХ 2Х від Іподріма
flyman
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