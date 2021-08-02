каюсь
що ж це коїцця,
2017 рік новобуд і 6500
м.Иподром,ул.Луценко,6.Не большая уютная смарт квартира. Сан узел совместный..все есть для жилья.холодильник.стиралка.
для мене загадка, чому ПОХ x2 від Іподріма
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Додано: Пон 04 вер, 2023 16:50
каюсь
що ж це коїцця,
2017 рік новобуд і 6500
м.Иподром,ул.Луценко,6.Не большая уютная смарт квартира. Сан узел совместный..все есть для жилья.холодильник.стиралка.
для мене загадка, чому ПОХ x2 від Іподріма
Додано: Пон 04 вер, 2023 18:23
flyman мои родители такой холодильник выкинули на Мусорку в 2003 кажется даже рабочий был
Додано: Пон 04 вер, 2023 22:19
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Грьобаний треш
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