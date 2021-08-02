Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Для орієнтації, пане Успіх. В серпні приятелі здали 2-к квартиру у Львові біля «Арена Львів» за 500$ на місяць. Тут на цій гілці часто пишуть люди, які Львів знають тільки як короткий туристичний візит. То для них дамо пояснення: це значно далі Левандівки від центра. Але мікрорайон непоганий; самий південь Львова. Будинок новий, в квартирі зроблено досить дорогий реально класний дизайнерський ремонт. Вид з вікон на природний парк. Площа 64 кв.м. Купували здається по 700$ квадрат десь 2-3 роки тому. В ремонт вкинули грошей багато, точно мені і не призналися, але там: ніякого прораба (самі фахівці, трохи кращі за вас особисто та вашого батька), бригади перевірені. Орендарі вже другі, простой був не більше 2-х тижнів. Теоретично непогано, але… але…
Хоч і Львів, але по 5-7 повітряних тривог за добу… Я би дуже добре подумав, щоби вкладатися в нерухомість з окупністю 16 - як ви порахували - років… Нагадаю: серед бізнеса в Україні привабливою вважається окупність за 8 років. Ось і думайте… ...