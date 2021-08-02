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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 980981982983
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 16:50

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:глянув на олх, саме дешевше 12К за смарт 25 м2
шо значит глянул. а нам посмотреть нинадо?

каюсь
що ж це коїцця,
2017 рік новобуд і 6500
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-komnatnaya-smart-kvartira-IDSkPOq.html
м.Иподром,ул.Луценко,6.Не большая уютная смарт квартира. Сан узел совместный..все есть для жилья.холодильник.стиралка.

для мене загадка, чому ПОХ x2 від Іподріма
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 18:23

flyman мои родители такой холодильник выкинули на Мусорку в 2003 кажется даже рабочий был
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 22:19

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:глянув на олх, саме дешевше 12К за смарт 25 м2
шо значит глянул. а нам посмотреть нинадо?

каюсь
що ж це коїцця,
2017 рік новобуд і 6500
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-komnatnaya-smart-kvartira-IDSkPOq.html
м.Иподром,ул.Луценко,6.Не большая уютная смарт квартира. Сан узел совместный..все есть для жилья.холодильник.стиралка.

для мене загадка, чому ПОХ x2 від Іподріма
Грьобаний треш
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 18:22

  akurt написав:Для орієнтації, пане Успіх.
В серпні приятелі здали 2-к квартиру у Львові біля «Арена Львів» за 500$ на місяць.
Тут на цій гілці часто пишуть люди, які Львів знають тільки як короткий туристичний візит.
То для них дамо пояснення: це значно далі Левандівки від центра. Але мікрорайон непоганий; самий південь Львова.
Будинок новий, в квартирі зроблено досить дорогий реально класний дизайнерський ремонт.
Вид з вікон на природний парк.
Площа 64 кв.м. Купували здається по 700$ квадрат десь 2-3 роки тому. В ремонт вкинули грошей багато, точно мені і не призналися, але там: ніякого прораба (самі фахівці, трохи кращі за вас особисто та вашого батька), бригади перевірені.
Орендарі вже другі, простой був не більше 2-х тижнів.
Теоретично непогано, але… але…

Хоч і Львів, але по 5-7 повітряних тривог за добу
Я би дуже добре подумав, щоби вкладатися в нерухомість з окупністю 16 - як ви порахували - років…
Нагадаю: серед бізнеса в Україні привабливою вважається окупність за 8 років.
Ось і думайте…
...

що там про знають Львів? які 5-7 тривог за добу?

тут більше цей МІГ задовбує...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 08:48

Ну які які...
Ось такі... У майже кожного львів"янина є мобільний додаток, який дублює оголошення по місту...
Зображення
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 08:55

  akurt написав:Ну які які...
Ось такі... У майже кожного львів"янина є мобільний додаток, який дублює оголошення по місту...
Зображення

це той день, коли МІГ 5 разів злітав? :D

а так є дні взагалі без тривоги. є коли одна-два тривоги. й більшість тривог через МІГ, на які вже майже не звертають уваги
Shaman
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  #<1 ... 980981982983
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